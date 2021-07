Pallacanestro lariana il comasco Abass Awudu escluso dai 12 azzurri per l'Olimpiade

Pallacanestro lariana oggi è arrivata una brutta notizia per il giovane cestista di Camerlata.

Pallacanestro lariana all'ex giocatore di Cantù il ct Romeo Sacchetti ha preferito portare Danilo Gallinari

Inutile negarlo c'è un pizzico di amarezza per la pallacanestro lariana dopo le convocazioni diramate dal ct Romeo Sacchetti che ha ufficializzato la lista dei 12 azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo. Già perché a soli due giorni dall'incredibile impresa compiuta dall'Italbasket a Belgrado dove ha battuto in casa sua la Serbia staccando il pass per la kermesse a cinque cerchi, ecco che uno degli artefici di quel capolavoro non prenderà il volo per il Giappone e dovrà guardare i compagni di squadra da casa. Si tratta del comasco Abass Awudu che è stato escluso dalla lista dei 12 per fare posto a Danilo Gallinari di ritorno dalle finali di Conference in NBA. Gli azzurri si raduneranno a Roma lunedì 12 luglio e partiranno per il Giappone venerdì 16 luglio. L’esordio dell'Italia all’Olimpiade è previsto per il 25 luglio contro la Germania alla Saitama Super Arena nel girone B.

I 12 Azzurri per i Giochi Olimpici di Tokyo

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Atlanta Hawks – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Umana Reyer Venezia)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Fenerbahce Istanbul - Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Questo il calendario a Tokyo

Gruppo B

Domenica 25 luglio

Germania-Italia (6.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Nigeria (10.20 italiane, 17.20 locali)

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania (03.00 italiane, 10.00 locali)

Italia-Australia (10.20 italiane, 17.20 locali)

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali

Gli altri gruppi

Gruppo A

Iran, Francia, USA, Repubblica Ceca

Gruppo C

Argentina, Giappone, Spagna, Slovenia

La formula

Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise in tre giorni da quattro formazioni ciascuno. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Dai quarti di finale in poi, gare ad eliminazione diretta.