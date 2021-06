Pallacanestro lariana il comasco Abass Awudu tra i magnifici 12 azzurri al Pre Olimpico

Pallacanestro lariana ufficializzata la nazionale italiana a caccia delle olimpiadi.

Pallacanestro lariana esordio ufficiale dell'Italia posticipato al 1 luglio contro Portorico

Ora è ufficiale c'è anche un pò di pallacanestro lariana nella nazionale italiana che dal 1 luglio inizierà l'avventura al torneo pre olimpico a Belgrado. Tra i magnifici 12 scelti da coach Romeo Sacchetti infatti c'è anche l'ala di Camerlata Abass Awudu fresco campione d'Italia con la Virtus Bologna. Ricordiamo che nello staff di coach sacchetti due dei tre assistenti sono ex allenatori della Pallacanestro Cantù Lele Molin, Piero Bucchi, Di fatto l'avventura azzurra inizierà con un giorno al FIBA Olympic Qualifying Tournament di Belgrado in quanto il match d’esordio previsto per domani mercoledì 30 giugno, non si disputerà a causa del forfait del Senegal, costretto a rinunciare alla partecipazione per via di una serie di accertate positività al COVID-19 di alcuni membri del gruppo squadra. Quindi l'esordio dell'Italia avverrà giovedì 1 luglio contro il Portorico alle 16.30 (dirette su Sky Sport e Rai Sport) e a seconda del risultato giocherà poi il 3 luglio (orario da definire) contro una delle tre squadre dell’altro mini girone composto da Serbia, Repubblica Dominicana e Filippine. Il torneo inizierà regolarmente domani con il match tra Serbia e Repubblica Dominicana (20.15, diretta Sky Sport). Finale in calendario domenica 4 luglio alle 20.30.

I magnifici 12 Azzurri del Torneo pre olimpico

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutto il torneo in diretta su Sky Sport HD

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia (ore 20.15)

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine (ore 20.15)

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)