Pallacanestro lariana, il comasco Cristiano Iannitti nuovo head coach del Bellinzona femminile

Pallacanestro lariana: continuano i colpi di mercato nostrani in provincia e anche oltre frontiera.

Pallacanestro lariana: Marco Rota doppio incarico alla Virtus Cermenate, il Gigante Inverigo riparte da Davide Pina Il mercato estivo continua a regalare colpi importanti sotto il sole di luglio che vedono protagonisti anche tanti personaggi della pallacanestro lariana. Tra questi ci sono noti allenatori nostrani a cominciare da Marco Rota che dopo essere stato confermato vice della Virtus Cermenate in serie C Gold, nella prossima stagione agonistica 2022/23 entrerà a farà parte anche dello staff del settore giovanile della Virtus Cermenate guidando la squadra Under 19 FIP Gold. Soddisfatto Rota: "Sono molto contento che la società mi abbia assegnato un ruolo così importante, incarico che serve per fare ponte con la C Gold. L'obiettivo, è proprio quello di monitorare al meglio i miglioramenti tecnici e mentali dei ragazzi, cercando di confermare il trend degli scorsi anni per portare in prima squadra il maggior numero di giocatori. L'idea è quella di lavorare come se fossimo già una squadra senior, così da ridurre il gap di gioco tra le giovanili e prima squadra. Ringrazio la società per avermi coinvolto ancor di più nella famiglia Virtus Cermenate con un ruolo così importante". Inverigo riparte da Davide Pina, Bellinzona donne sceglie coach Cristiano Iannitti

Scendendo di categoria invece si segnala una conferma importante anche in Promozione maschile dove il nuovo corso del Gigante Inverigo ha deciso di ripartire affidando la prima squadra ancora all'esperto coach Davide Pina che sarà affiancato dal vice Fabio Marchesi e da Nicola Fumagalli nel ruolo di direttore sportivo. News anche da oltre frontiera dove si segnala un altro noto tecnico lariano promosso a capo allenatore in Svizzera. Si tratta del comasco classe 1972 Cristiano Iannitti che è stato scelto dalla Pallacanestro Bellinzona come head coach della prima squadra femminile in serie B nazionale e responsabile del settore giovanile. Per Iannitti si tratta del primo incarico nel femminile dopo tanti anni fortunati nel maschile gli ultimi dei quali ricchi di soddisfazioni e allori proprio in Svizzera con Vacallo, Sam Massgano e Mendrisiotto senza dimenticare anche importanti esperienze con le nazionali giovanili rossocrociate. Basket femminile: la cestista brianzola Laura Meroni resta a Giussano

Rimanendo nel campo femminile ma passando alle giocatrici nostrane si segnala una conferma importante. Quella della cestista di Albavilla Laura Meroni che è stata confermata alle Foxes di Giussano in serie B dove sarà allenata anche per la prossima stagione da coach Aldo Corno. Dopo aver sfiorato la promozione in A2 nell'ultimo campionato ora Meroni e le Foxes ci riproveranno: "Sono molto felice - ha detto Laura - di restare con le foxes, le ragazze e lo staff tecnico e dirigenziale. Tutti mi hanno accolto benissimo e sono molto contenta di continuare in questa società. Siamo un bel gruppo, non abbiamo paura di nessuno".