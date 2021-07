Pallacanestro lariana il comasco Manuel Cilio promosso nuovo capo allenatore della NPO Olginate

Pallacanestro lariana in serie B maschile arriva una bomba di mercato protagonista un noto tecnico lariano.

Pallacanestro lariana "Sono davvero felicissimo, ho accettato subito la proposta e non vedo l'ora di ricominciare"

Il mercato estivo è sempre in fermento e ha regalato in queste ultime ore una vera bomba che parla comasco. Già perché l'NPO Olginate, club che per il quinto anno parteciperà alla serie B nazionale ha comunicato che il nuovo capo allenatore sarà il tecnico lariano Manuel Cilio. Cilio di fatto era già nello staff NPO dove nella stagione scorsa era stato assistente dando un grande contributo tecnico e umano ala conquista della salvezza. Dopo la partenza di coach Max Oldoini tornato alla Pallacanestro Cantù la dirigenza di Olginate ha deciso con grande piacere di affidare il manico della squadra di serie B 2021/22 al bravo tecnico nostrano del 1983 che ha già una carriera ricca di soddisfazioni alle spalle tra PGC Cantù, Cadorago, Rovello Porro annoverando quattro promozioni (Prima Divisione, Promozione, Serie D e C Silver) e vari titoli provinciali nei campionati giovanili, poi Teramo prima di sbarcare lo scorso anno a Olginate. In queste ore Cilio è stato presentato ufficialmente dalla società e ha così commentato questo nuovo incarico.