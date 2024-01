Pallacanestro lariana: Il Gigante Inverigo stasera debutta in Coppa Lombardia ospitando il Mandello

Appuntamento infrasettimanale suggestivo per la pallacanestro lariana che stasera fa il tifo per il Gigante Inverigo che debutta nel 1° turno della Coppa Lombardia maschile 2023/24. Di fatto la squadra di coach Davide Pina neopromossa in Divisione Regionale 1 è l'unica rappresentante nostrana impegnata in questo turno inaugurale, mentre nel turno successivo entrerà in scena la Virtus Cermenate di serie C. Come detto oggi tocca al Gigante che ospita ad Inverigo il Mandello alle ore 21 in una partita secca che mette in palio il passaggio al secondo turno.

Da segnalare che la squadra di Inverigo è reduce dalla sconfitta di inizio 2024 in campionato subita a Sondrio che ha avuto alcuni risvolti disciplinari. Infatti il risultato del campo, la sconfitta per 75-65, è stato omologato dal giudice sportivo con la vittoria 20-0 a tavolino a favore del Sondrio con la seguente motivazione: "perdita gara per posizione irregolare assistente allenatore e addetto alle statistiche nei campionati regionali [art. 42 RE Gare] Iscritto a referto secondo assistente in assenza di primo assistente".

Inverigo oltre alla sconfitta a tavolino per la posizione irregolare del secondo assistente, ha ricevuto anche: "deplorazione per proteste al coach Davide Pina avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione [art. 32,3 RG]" e anche "squalifica tesserato Marco Ravasi per 1 gara per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri [art. 32,3 RG,art. 33,1/1b RG].

Queste le partite del 1° turno di Coppa Lombardia 2023-24

Oggi ore 21 Il Gigante Inverigo-Mandello e Masters Carate-Varedo.

Già giocate:

Excelsior Bergamo-9Care Romano Basket 51-85, Pall. Monteclarense-Bresciangrana 81-63, Cavenago-Gorle 52-74, Opera-Cus Milano 70-74, Vittuone-Innovo Group Mi Games Milano 77-70, Tirano-Morbegno 64-80, Lonate-Settimo 66-80, Daverio-Casoratese 60-69.