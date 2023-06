Pallacanestro lariana: festa grande in casa del GSV che centra il salto di categoria.

Pallacanestro lariana: il GS Villa Guardia è promosso in Prima Lega UISP

Bella notizia e nuovo alloro per la pallacanestro lariana che celebra il successo del GS Villa Guardia Senior che è stato promosso in Prima Lega UISP.

La squadra diretta da coach Roberto Cantaluppi infatti dopo aver vinto la gara d'andata dei quarti di finale sul campo dei Mastini Turbigo per 78-83, martedì sera ha concesso il bis vincendo anche il match di ritorno giocata in casa per 93-80.

Un successo che chiude la serie e regala al GSV il salto di categoria per la soddisfazione di tutto l'ambiente di Villa Guardia come ha ammesso coach Cantaluppi:

"Questa promozione è una grande soddisfazione per tutto il nostro Gruppo Sportivo e conferma la crescita dei nostri ragazzi. Questo campionato è stato utile proprio per loro. Una vittoria penso meritata perché siamo sempre stati primi dalla fase iniziale, poi nel secondo girone e infine nei playoff totalizzando 30 vittorie in 33 partite totali. I ragazzi non sono stati bravi, ma semplicemente bravissimi tutti".

Il tabellino della gara di ritorno Villa Guardia-Mastini Turbigo 93-80

Parziali: 24-16, 40-35, 70-55.

GSV: Bassi 31, La Medica 22, Ricco 13, Gatti 7, S, Veronelli 5, F. Veronelli 5, Ghilotti 3, Rini 3, Scialpi 2, Lazzaretto 2, Corti, Sala, Maggioni. All. Cantaluppi.

Il risultato della gara d’andata Turbigo-Villa Guardia 78-83