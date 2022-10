Pallacanestro lariana: weekend di canestri sui campi di Villa Guardia.

Pallacanestro lariana: il GSV profeta in patria, vince il torneo di Promozione maschile

Non ha deluso le attese il weekend di canestri che la pallacanestro lariana ha vissuto sabato 1 e domenica 2 ottobre presso i campi di Villa Guardia. Ben tre i tornei GSV andati in scena sotto la perfetta regia della società locale.

Nel quadrangolare di Promozione maschile successo dei padroni di casa del GSV che dopo avere vinto il derby in semifinale contro Lurate hanno domato anche l'Antoniana Como in finalissima.

In campo femminile il torneo di Promozione ha sorriso invece al Lainate che in finalissima ha regolato le locali del GSV che in semifinale avevano superato Binzago.

Nel torneo under19 maschile invece ha trionfato Arcisate che in finale ha battuto i locali GSV che in semifinale avevano travolto Uboldo.

I risultati del Torneo GSV Promozione maschile

Sabato 1 ottobre

Prima semifinali ore 19 GS Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio 93-55

Seconda semifinale ore 21 Tavernerio-Antoniana Como 73-78

Domenica 2 ottobre

Ore 19 Finale 3°-4° posto Tavernerio-Kaire Sport Lurate 54-47

Ore 21 Finale 1°-2° posto Villa Guardia-Antoniana 78-48

I risultati del Torneo GSV Under19 maschile

Prima semifinale ore 15 Arcisate-Legnano Knights 78-58

Seconda semifinale ore 17 Villa Guardia-Uboldo 63-37

Domenica 2 Finale 3°-4° posto Legnano-Knights-Uboldo 60-47

Finale 1°-2° posto Villa Guardia-Arcisate 62-73

I risultati del Torneo GSV Promozione Femminile

Sabato 1 ottobre

Prima semifinale ore 19 Villa Guardia-Binzago 59-43

Seconda semifinale ore 21 Lainate-Seregno 67-49

Domenica 2 ottobre

Ore 17 finale 3°-4° posto Binzago-Seregno 57-53

Ore 19 finale 1°-2 posto Lainate-Villa Guardia 53-41