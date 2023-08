Pallacanestro lariana: il comitato lombardo ha diramato le convocazioni per il raduno Under15 maschile.

Pallacanestro lariana: il progetto "Obiettivo maglia azzurra" chiama anche sei cestisti lariani a Caspoggio

Buone nuove per la pallacanestro lariana che saluta con piacere le tante convocazioni che hanno premiato alcuni suoi giovani cestiti chiamati a partecipare al Progetto “Obiettivo Maglia Azzurra” per la categoria Under 15 maschile (annata 2009). Per il raduno in programma dal 4 al 7 settembre a Caspoggio il Comitato Regionale Lombardo, infatti ha convocato nella selezione ben sei giovani talenti nostrani e uno riserva a casa.

Questi gli atleti lariani convocati

FORTIS FILIPPO U.S. DIL. INDIPENDENTE APPIANO

FOSSATI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU

ENRIQUEZ AIAN TWYANE PALLACANESTRO CANTU

VENTURA SIMONE PALLACANESTRO CANTU'

MALANO CRISTIAN PALLACANESTRO CANTU'

MAMMONE ANDREA GIUSEPPE A.S.D. VIRTUS CERMENATE

Riserve a casa

BARELLI LORENZO POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

STAFF C.R.L.

PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO

CONSIGLIERE CRL FOGLIENI GERMANO

PRESIDENTE CNA REGIONALE MERCANTE ELDA

DIRIGENTE GUFFANTI ENRICO PIETRO

PREPARATORE FISICO MOLINA ANDREA

FISIOTERAPISTA CERIANI GABRIELE

R.T.T. VITALI LUCA

ASSISTENTE R.T.T. RE GIANPAOLO GEROLAMO

R.T.P. COMO COSTACURTA MATTIA

R.T.P. MILANO SEMOVENTA MATTEO