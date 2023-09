Pallacanestro lariana: il Rovello Porro a segno nel 2° Torneo Città di Seregno

Il weekend appena trascorso ha visto protagoniste due squadre della pallacanestro lariana che hanno vinto due tornei di preseason in preparazione ai rispettivi campionati regionali.

In vista dell'ormai prossimo debutto in serie C 2023/24 il Basket Rovello Porro di coach Luca Rossini ha vinto il Torneo di Seregno battendo prima nella semifinale di sabato i cugini de Le Bocce Erba per 64-52 e poi in finalissima il Calolziocorte per 68-64.

Trionfo Villa Guardia al Torneo Città di Binzago

Spostandoci in Divisione Regionale 1 bella vittoria per la neopromossa GS Villa Guardia che ha conquistato il 2° Torneo Città di Binzago battendo in semifinale il Garbagnate per 74-53 e poi in finalissima i padroni di casa del Binzago per 86-66.