Pallacanestro lariana: la società di Cermenate scalda i motori in vista della nuova stagione 2023/24.

Pallacanestro lariana: il settore giovanile della Virtus ripartirà già da lunedì 21 agosto

Non è ancora arrivato Ferragosto ma la pallacanestro lariana scalda già i motori in vista della nuova stagione agonistica 2023/24. La nuova annata sportiva è ormai alle porte e mentre ci si gode gli ultimi giorni di vacanza c'è chi come la Virtus Cermenate ha già organizzato le date dei raduni delle sue squadre.

Se la prima squadra che agli ordini di coach Gilberto Spinelli ripartirà dal 25 agosto per preparare la nuova stagione in serie C , il settore giovanile gialloblù scatterà anche prima. Apripista infatti sarà il gruppo Under19 che si ritroverà da lunedì 21 agosto e via via toccherà anche alle altre squadre U17, U15, U14 e U13. Dal 28 agosto poi inizierà anche il minibasket della Virtus Cermenate.

Ecco l'elenco dei raduni del settore giovanile Virtus Cermenate

Lunedì 21 agosto ore 18: Under19 (nati 2005 e 2006)

Mercoledì 23 agosto ore 17: Under 17 (nati 2007 e 2008)

Giovedì 24 agosto ore 15: Under15 (nati 2009)

Venerdì 25 agosto ore 10: Under14 e Umder13 (nati 2010 e 2011).



Si prepara a tornare in campo il minibasket Virtus Cermenate