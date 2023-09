Pallacanestro lariana, il team Albavilla Baskin vuole alzare la Coppa Lombardia 2023

Pallacanestro lariana: domenica 17 settembre 2023 appuntamento speciale per una squadra comasca speciale.

Pallacanestro lariana: la formazione biancoblù sfiderà a Monza il San Michele Cremona e il Bagnatica Bergamo

Nel vasto panorama della pallacanestro lariana nel prossimo fine settimana si punteranno i fari su un appuntamento speciale che vedrà protagonista una squadra davvero speciale di una società nostrana. Domenica, 17 settembre, a Monza tornerà infatti in campo la squadra Baskin della Pallacanestro Albavilla per giocarsi le finali regionali di Coppa Lombardia 2023. Il team biancoblù allenato da coach Davide Colombo, dopo aver vinto il suo girone Nord regionale, ora arriva all'atto conclusivo di questa coppa regionale per sfidare in un torneo triangolare le formazioni di San Michele di Cremona, primo classificato nel girone Sud, e il Bagnatica Bergamo primo nel girone Est.

Ci presenta la kermesse proprio coach Colombo:

le vincenti delle tre sezioni territoriali Nord, Sud, Est a caccia del titolo lombardo. Noi da campioni del girone Nord apriremo la manifestazione domenica mattina alle ore 10 quando affronteremo il team bergamasco di Bagnatica, poi nel pomeriggio sfidermeo San Michele Cremona". In palio ci sarà la Coppa Lombardia 2023.

Ecco tutti i giocatori biancoblù della squadra Albavilla Baskin

Anna Calciolari, Francesco Maffei, Andrea Valentini, Francesco Park, Raffaele Pini, Kaled Affi, Maria Enza Mingione, Mattia Pezzoli, Stefano Baciocchi, Luigi Gangi, Christian Peruzzi, Marco Colombo, Marta Valentini, chiara Milani, Agnese Signorini, Samuele Sngelo Corazzin, Madiw Balde, Manuela Visioli, Mauro Milani, Erika Rinaldo, Davide Colombo, Micheal Mazzoni, Dine Fofana Djamal Sedou, Damiano Verri, Federico Signorini, Daniele Clerici, Andrea Masciadri.

Staff

Coach Davide Colombo.

Presidente: Paolo Giostra

Vice presidente: Lucio Ceolin

Dirigente: Ombretta Corti