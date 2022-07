Pallacanestro lariana il tecnico brianzolo Manuel Cilio nuovo coach della Civitus Vicenza in serie B

Pallacanestro lariana due noti personaggi nostrani al centro del mercato estivo.

Pallacanestro lariana la guardia canturina Andrea Bosa lascia il Social Osa Milano e firma per la Virtus Cermenate in C Gold

Il mercato estivo continua a regalare colpi ad effetto e molto caldi, se non torridi, sotto l'ombrellone della pallacanestro lariana. Protagonisti in queste ultime ore due personaggi molto noti nel panorama nostrano. Per quanto riguarda le panchine da segnalare che il tecnico lariano Manuel Cilio è il nuovo coach della Civitus Allianz Vicenza di serie B maschile. Cilio resta in categoria dopo la salvezza raggiunta ai play out nell'ultima stagione alla guida dell'Olginate. Sul fronte giocatori invece da segnalare il ritorno in Brianza della guardia canturina figlio d'arte quale Andrea Bosa. L'esterno reduce da due buone stagioni in C Gold con la maglia del Social Osa Milano, in queste ore ha firmato l'accordo con la Virtus Cermenate dove giocherà nella medesima categoria 2022723.