Pallacanestro lariana: primi movimenti di mercato dalle società della provincia comasca.

Pallacanestro lariana: il valzer delle panchine del basket nostrano tra conferme, news e addii

La stagione 2022/23 è ormai chiusa, ma è già tempo anche per la pallacanestro lariana di pensare al futuro prossimo e preparare la prossima annata sportiva.

A varie latitudini e anche nel nostro territorio incominciano ad arrivare le prime news di mercato e anche alcune ufficializzazioni dalle società nostrane. In campo maschile si attendono news sul fronte del Progetto Giovani dove non sono escluse novità in seno allo staff tecnico. Rimanendo in serie C già confermato alla guida della Virtus Cermenate coach Gilberto Spinelli.

Scendendo in serie D pressoché certa la conferma di coach Davide Pina sulla panchina del neopromosso Gigante Inverigo mentre si attendono news sul fronte Le Bocce Erba. Certo invece l'addio di coach Matteo Bonassi dall'Indipendente Appiano Gentile così come in Promozione coach Matteo Borghetti ha deciso di non continuare a collaborare con il Figino.

In campo femminile invece tutto fatto nelle società lariane che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. Tre conferme e una novità. Per il nono anno di fila la Nonna Papera S. Ambrogio Mariano sarà guidata da coach Dionigi Cappelletti. Il Basket Como ha confermato coach Nelly Rigampnti così come il Btf Cantù sarà diretto da Valerio Rossi con il vice Daniele Berri. Novità invece in casa dell'Us Vertematese che ha sostituito Alessandro Minotti con coach Ricardo Aldo Maffi proveniente dal Corsico.