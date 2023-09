Pallacanestro lariana: la società di Villa Guardia cerca nuovi giovani cestisti per la stagione 2023/24.

Pallacanestro lariana: in casa del GSV sono pronti gli Open days minibasket e le leve Under13

Anche il movimento della pallacanestro lariana è in fermento per la ripresa dell'attività in vista della nuova stagione sportiva 2023/24. Chi ha già iniziato a sudare con molte sue squadre è il GS Villa Guardia che però pensa sempre anche ai cestisti più piccoli.

Ecco perché come tutti gli anni, il GSV Basket organizza corsi per i più piccoli, per avvicinarli al mondi della palla spicchi. I corsi di minibasket inizieranno la settimana del 18 settembre ma già nel weekend del 16 e 17 settembre la stagione inizierà con i tradizionali Open Day, rivolti a bambini e bambine nati/e dal 2012 al 2018.

Questo il programma degli Open day minibasket GSV del weekend 16-17/9

Sabato 16 settembre

Dalle ore 10 alle 12 presso il palazzetto di via Tevere, “presentazione staff + attività minibasket“

alle ore 15 alle 17 presso campetto circolare a tre canestri nel parco (accesso dal palazzetto di via Tevere) “allenamento dimostrativo”, durante la manifestazione "L'isola che c'è"

Domenica 17 settembre

Dalle ore 10 alle 12 presso campetto circolare nel parco (accesso palazzetto via Tevere): LUNA PARK GSV

alle ore 16 alle 17 FULMINE GSV (gara di tiro dove possono partecipare tutti: genitori, zii, nonni, amici...).

Gli interessati possono rivolgersi ai responsabili della sezione minibasket GSV al tel. 3487997223.

Inoltre il GSV apre al reclutamento di nuove leve per completare la squadra Under 13 Maschile, la prima del settore giovanile come ammette il il responsabile del settore maschile Gabriele Borghi:

"Vogliamo completare il roster dell'annata 2011, categoria in cui l'insegnamento della tecnica è la priorità assoluta. Quest'anno la società sta investendo per alzare il livell la società al tel.o di tutta la nostra attività, con le giovanili maschili e femminili sempre al centro del progetto, con allenatori qualificati e preparati specificamente nell'insegnamento delle basi. Come partecipare alle prove gratuite? Basta un colpo di telefono".

Il raduno della squadra U13 scatterà il 5 settembre alle ore 15. Gli interessati possono contattare direttamente la società al tel. 3482490033.