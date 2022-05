Pallacanestro lariana la Columbus Cantù schianta la Pall. Varese e vola in finale per il titolo lombardo

Pallacanestro lariana si sono giocate le semifinali regionali per la categoria Under16 Gold.

Pallacanestro lariana niente da fare per Le Bocce Erba travolta a Desio dall'Aurora di Cristian Di Giuliomaria per 83-50

La pallacanestro lariana fa festa con il Progetto Giovani Cantù che ha qualificato nel weekend la squadra griffata Columbus per la finalissima regionale Under16 Gold. Il team brianzolo infatti ieri ha vinto in casa la semifinale in gara secca domando la Pallacanestro Varese con il punteggio di 76-53. ora in finalissima i brianzoli sfideranno Desio per il titolo lombardo di categoria.

Il tabellino di Columbus Cantù-Pallacanestro Varese 76-53

Cantù: F. Mazzoleni 20, Azzolini 18, Moscatelli 10, Dioum 10, G. Mazzoleni 9, Amadori 4, Grazzi 3, Ferrari 2, Rigamonti, Bezzi, Marelli.

Niente da fare invece per Le Bocce Erba che ha visto interrompersi la sua splendida e sorprendente cavalcata regionale a un passo dalla finalissima battuta a Desio dall'Aurora di coach Cristian Di Giuliomaria con netto 83-50

Il tabellino di Aurora Desio-Le Bocce Erba 83-50

Erba: Rossi 12, Binda 10, Salbo 8, Marelli 5, Baruffini 5, Raguso 4, Arena 3, Zerboni 2, Stefanoni 1, Talamona, Angelucci, Ferrante ne.

I risultati delle semifinali Under16 Gold

Sabato 28 maggio Aurora Desio-Le Bocce Erba 83-50, domenica 29 Pall. Cantù-Pall. Varese 76-53.