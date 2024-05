Pallacanestro lariana: la Fip convoca le società in vista della stagione 2024/25 

Non è ancora finita la stagione sportiva 2023/24 ma ecco che la pallacanestro lariana guarda già avanti e alla prossima annata. Il presidente Fip di Como convoca le società.

Pallacanestro lariana, Borghi convoca le società

Il presidente del comitato Fip di Como Franco Borghi ha chiamato a raccolta tutte le società della nostra provincia e i loro dirigenti per intervenire all' importante incontro in programma giovedì 9 maggio 2024, presso la sala riunioni del Centro Civico Albate - Cascina Masse’ - Via Sant’Antonino, 4 - Como. Una vera e propria convocazione per partecipare a questa riunione che sarà avvalorata dalla presenza del consigliere Federale Giuseppe Rizzi visto che verranno trattate tematiche e argomenti davvero cruciali in vista della nuova stagione 2024/25 quali:

- normative sullo svincolo per il settore giovanile

- nuove modalità per i tesseramenti

- proposta per i campionati giovanili 2024/2025