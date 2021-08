Pallacanestro lariana, la Pol. Comense 2015 presenta il 4-5 settembre il 1° Memorial Ciccio 

Pallacanestro lariana: tutto pronto per l'evento in ricordo di un indimenticato coach quale Antonio Ceruso.

Pallacanestro lariana: due giorni con un programma ricco tra tornei, ospiti d'eccezione, campioni e tanti amici

La pallacanestro lariana e tanti appassionati della palla a spicchi sono pronti a vivere un appuntamento molto atteso: il 1° Memorial Ciccio, una grande due giorni di pallacanestro e non solo, voluta per ricordare Antonio Ceruso indimenticato coach che ha scritto pagine importanti per il basket nostrano anche con la Comense. Ecco perché a distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa la Pol Comense 2015 ha voluto ricordarlo organizzando il 1° Memorial Ciccio, un weekend che vuole essere un invito per tutti gli amici di Ciccio per ritrovarsi a ricordare episodi, aneddoti e vittorie, ma anche coinvolgendo le nuove generazioni di atlete ed atleti in un evento sportivo a 360 gradi.

Queste le parole di Guido Corti, presidente della Pol. Comense e grande amico di Antonio Ciccio Ceruso: “Ciccio, ha sempre cercato di aggregare quel gruppo di giovani allenatori rampanti del milanese che, per loro stessa definizione, si sono sempre autoreferenziati come “imbecilli”, in quanto talmente appassionati alla pallacanestro da farne un vero e proprio stile di vita, ma che, grazie anche alla loro passione, sono riusciti a raggiungere anche traguardi nazionali e internazionali non solo sul campo ma anche a livello dirigenziale, giornalistico e lavorativo. Per quanto mi riguarda se non ci fosse stato lui non avrei avuto tutte le soddisfazioni come allenatore e nemmeno come statistico della Nazionale, arrivando a lavorare per la FIBA. Sicuramente senza l’aiuto di Ciccio non avrei fatto questa carriera, non avrei avuto questa passione e certamente non ci sarebbe stata la nuova Comense”.

Il programma della manifestazione del 4-5 settembre al Palasampietro (via Roma a Casnate)

sabato 4, mattina, corso di aggiornamento utilizzo DAE , riservato agli allenatori e dirigenti Comense a cura della Croce Azzurra

sabato 4, pomeriggio, torneo FIP di pallacanestro femminile Under 17 (la categoria con cui CICCIO ha vinto lo Scudetto), sponsorizzato "Dream Team Sports Tours", con la partecipazione delle squadre degli amici di Ciccio, Basket Costa di Fabrizio Ranieri, del Basket Usmate di Marino Mannis, del Basket Riva San Vitale dalla Svizzera, allenato da Andrea Piccinelli e Andrea Accardi e della Pallacanestro Femminile di Graziano Mariotti e Claudia Cintolese. 14.45 e 16.30 gli orari delle due semifinali.

sabato 4, pomeriggio, con inizio alle 15, all'esterno del palazzetto, torneo di pallacanestro 3×3 per categoria Under 12 maschile e femminile, riservato al settore giovanile della Comense e della società satellite pallacanestro Cadorago.

sabato 4, alle 18, Old Star Game tra le ex-giocatrici allenate da Ciccio e le amiche di Ciccio, con in panchina lo staff storico della Comense, Aldo Corno, Gianluca Piccolo ed anche Max Di Landri e Roberto Sanfilippo, ora presidenti del Basket Tavernerio e del Basket Seregno e con i dirigenti storici Stefano Daverio e Carlo Colombo.

sabato 4, dopo l'Old Star Game, il Memoriale, in cui gli amici e le amiche di sempre si ritroveranno intorno al tavolo della griglia e ricorderanno, con proiezioni, storie e filmati, l'amico Ciccio. Per prenotare il posto a cena è indispensabile registrarsi sul sito www.comense.it/ciccio.

domenica 5, mattina, ore 10.00, incontro con gli amici "VIP" di Ciccio che ci racconteranno la loro storia e le loro esperienze recenti e passate. Saranno presenti: Flavio Tranquillo la voce numero uno del basket italiano, telecronista NBA di Sky ed ex compagno di scuola di Ciccio.

di Ciccio che ci racconteranno la loro storia e le loro esperienze recenti e passate. Saranno presenti:

Raffaella Masciadri, ora rappresentante al CONI di tutti atleti italiani, attuale Team Director della nazionale di basket femminile, appena tornata dalle Olimpiadi di Tokyo nella veste di Team Italy Ambassador Aldo Corno, l’allenatore italiano più vincente di tutti gli sport, di cui Ciccio è stato vice per 4 stagioni. Ha confermato la presenza in collegamento dalla Slovenia, dove sarà in ritiro con il Bayern Monaco, anche coach Andrea Trinchieri, ex allenatore della Pall. Cantu’ e della nazionale greca e grande amico di Ciccio sin dai tempi del San Pio X. L’incontro sarà moderato da Edoardo Ceriani, caporedattore de La Provincia di Como e presidente del Panathlon di Como ed è patrocinato CONI Como e ANSMES, Associazione Nazionale Palme e Medaglie al Merito Sportivo CONI di cui il presidente della Comense Guido Corti è delegato provinciale. Porgeranno i loro saluti istituzionali Niki D’Angelo, delegato provinciale del Coni di Como, Franco Borghi, presidente della FIP di Como.

domenica 5, mattina, le finali del torneo 3×3 minibasket , con le premiazioni effettuate dagli ospiti VIP.

domenica 5, pomeriggio, le finali del torneo Under 17 femminile "Dream Team Sports Tours" (15.00-17.00).

Si ricorda che per entrare al Palasampietro sarà necessario avere il Green Pass (non è necessario per gli under 12 e per la cena all’aperto).