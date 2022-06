Pallacanestro lariana: la Sagapao Cermenate è campione d'Italia Under17 Uisp

Pallacanestro lariana: eccezionale alloro per la Virtus alle finali tricolori di Rimini.

Può far festa la pallacanestro lariana e alza i calici per brindare alla Sagapao Virtus Cermenate Under17 che si è laureata campione d'Italia Uisp di categoria. Il team gialloblù diretto da coach Borghetti è stata assoluto protagonista delle finali tricolori che si sono svolte nel weekend a Rimini sbaragliando il campo che vedeva al via le 8 migliori squadre d'Italia Uisp. Nei quarti di finale i gialloblù di Cermenate hanno battuto la Meteor Renazzo, società della provincia di Ferrara con un netto 90-35 quindi in semifinale hanno bissato superando la Pallacanestro Casalecchio Bologna per 71-50. La ciliegina sulla torta tricolore la Sagapao Cermenate l'ha conquistata vincendo anche il terzo match, la finalissima contro l'Acilia Roma, Un successo che ha regalato il titolo di campione d'Italia U17 Uisp.