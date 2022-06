Pallacanestro lariana la Virtus Cermenate annuncia con un poker di conferme pesanti

Pallacanestro lariana infiamma il basket mercato tra le società della nostra provincia.

Sta giungendo al termine la stagione agonistica ma già l'estate della pallacanestro lariana si infiamma per il basket mercato. Tra le società più attive c'è la Virtus Cermenate che dopo aver confermato coach Gilberto Spinelli ha comunicato in questi giorni altri quattro rinnovi importanti. Primo tra tutti quello dello storico capitano Mattia Broggi che ha firmato per la nona stagione di fila con la maglia gialloblù:

"Sono davvero felice di questo rinnovo perché ormai la Virtus è come una casa per me. Fino ad oggi ho vissuto otto stagioni una più bella dell’altra; speriamo che la prossima sia quella più bella di tutte". Altro rinnovo pesante è quello di Lorenzo Villa: "Sono molto contento di rimanere alla Virtus anche il prossimo anno. Non vedo l’ora di ripartire con la speranza di toglierci qualche soddisfazione in più".

Tra i primi ad essere confermati anche due giovani prodotti del vivaio gialloblù quali Simone Verga e Luca Cairoli.

Scendendo di categoria e passando alla serie D è arrivato in queste ore il rinnovo anche di Matteo Bonassi sulla panchina dell'Indipendente Appiano Gentile che ricordiamo dopo un campionato sempre al vertice è stata eliminata un pò a sorpresa al primo turno dei playoff. Chi invece ha salutato la panchina del Figino è coach Franco Cofrancesco che era subentrato a stagione in corso. Spostandoci al settore femminile va segnalato che in serie C continuerà l'attività la Nonna Papera Mariano Comense e avrà al timone sempre coach Dionigi Cappelletti mentre sono attese news per la squadra femminile di Promozione in casa GS Villa Guardia.