Pallacanestro lariana: quando successi per le squadre nostrane nei campionati UISP.

Pallacanestro lariana: la Virtus Cermenate è campione regionale di categoria

Questo fine stagione sta regalando molte soddisfazioni alla pallacanestro lariana su più fronti. Anche i campionati UISP infatti in questi giorni hanno visto protagoniste molte squadre nostrane e in ogni categoria. A cominciare dalla squadra Under19 della Virtus Cermenate che si è laureata campione regionale di categoria. Dopo aver superato il Vismara Milano in semifinale, i gialloblù virtussini hanno vinto anche la finalissima domando per la prima volta in stagione i Legnano Knights per 83-80 al termine di una prodigiosa rimonta che li ha portati a salire sul gradino più alto del podio lombardo.

Fa festa anche l'Indipendente Appiano Gentile grazie alla squadra Under14 diretta da coach Angelo Serafini che si è laureata campione provinciale UISP battendo in finalissima il Vedano Olona per 79-62 per poi vincere in questo weekend anche il torneo di Tavernerio a spese della Pol Comense al termine di una finale incredibile vinta dopo un supplementare per 83-79.

In festa anche i Cucciago Bulls che hanno vinto il campionato UISP Under13 . I torelli diretti da coach Luca Visconti hanno battuto in finale i pari età dell'Aurora Desio per 56-55 dopo un overtime e a un canestro all'ultimo secondo. Ora il team di Cucciago si prepara a partecipare alle finali nazionali di categoria nel prossimo weekend a Rimini.

Ricordiamo infine che domani sera martedì 13 giugno la squadra Senior del Gs Villa Guardia giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale playoff contro i Mastini Turbigo che mette in palio la promozione diretta in Prima Lega regionale. Il GSV ha già vinto la gara d'andata a Turbigo per 78-83 e ora vede l'obiettivo più vicino.