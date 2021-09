Pallacanestro lariana la Virtus di serie C Gold ha ospitato Special Olympics Senna

Pallacanestro lariana bella iniziativa di integrazione sportiva promossa dalla società di Cermenate.

La pallacanestro lariana ieri ha vissuto un momento molto importante a Cermenate dove la prima squadra della Virtus che parteciperà anche quest'anno al campionato di serie C Gold ha ospitato la sezione della Polisportivasenna di Special Olympics Senna. Ricordiamo che Special Olympics Senna vuole realizzare l'integrazione tra disabili e normodotati attraverso il gioco della pallacanestro, partendo dal presupposto che “lo sport è di tutti”, oltre ad essere un grande strumento educativo ed un efficacissimo strumento di inclusione e di coesione sociale. Ecco perchè a Cermenate è andata in scena un bellissimo incontro ma anche un vero e proprio allenamento in cui nella prima parte tutti i giocatori, Cermenate e Senna insieme in campo, hanno fatto svolto esercizi di riscaldamento e attivazione mentre nella seconda parte è andata in scena una vera partita a squadre miste. Allenamento perfettamente riuscito e anche l'evento ha fatto centro come ha sottolineato Gilberto Spinelli coach della Virtus Cermenate di C Gold: "Sono rimasto davvero colpito da questo momento molto educativo, per loro così come per noi. Spero che questo allenamento possa aver promosso la Special Olympics Senna e ringrazio la polisportiva, i ragazzi e il coach Alberto per la disponibilità".

Un momento speciale che ha fatto da prologo ad un weekend intenso e atteso per la Virtus Cermenate che domani sabato 18 settembre aprirà l'edizione 2021 del tradizionale Trofeo Renato Malacarne il torneo di serie C che si chiuderà con le finali di domenica 19 quando si svolgerà anche la "Festa della ripartenza".