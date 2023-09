Pallacanestro lariana: la Virtus "mata" i Bulls e vince ancora il 39° Trofeo Malacarne

E' calato il sipario sul 39° Trofeo Renato Malacarne uno degli appuntamenti più attesi di ogni inizio stagione per la pallacanestro lariana. Il quadrangolare maschile è andato in scena a Cermenate nel weekend scorso sotto la regia dalla società locale Virtus che ha potuto festeggiare il suo 50° compleanno alzando il trofeo. A vincere l'edizione 2023 del Malacarne infatti anche quest'anno sono stati i gialloblù di casa guidati in panchina da coach Gilberto Spinelli che dopo aver superato in semifinale Corsico, nella finalissima di domenica hanno battuto i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli per 88-72. Sul terzo gradino del podio Cusano che ha battuto Corsico.

Il cartellone del Trofeo Malacarne 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali:

Ore 18,30 Cucciago Bulls-Cusano Milanino 82-63

Ore 21 Virtus Cermenate-Basket Corsico 87-52

Domenica 17 settembre le finali:

Ore 16.30 Finale 3°-4° posto Cusano Milanino-Corsico 65-58

Ore 19 Finale 1°-2° posto Virtus Cermenate-Cucciago Bulls 88-72

A seguire tutte le premiazioni di squadra e individuali:

Miglior giocatore la guardia Virtus Jacopo Lepri

Miglior giovane l’ala del 2005 della Virtus Mamadou Camara

Miglior giocatore Virtus il play Antony Thirtnisky.