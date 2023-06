Pallacanestro lariana: la Virtus presenta il nuovo responsabile Minibasket, Flavio Buzzacco

Pallacanestro lariana: oggi alle ore 18.30 appuntamento speciale a Cermenate.

Giornata importante quella di oggi per la Virtus Cermenate una delle società storiche nel panorama della pallacanestro lariana. Stasera infatti alle ore 18.30 il club gialloblù presenterà il nuovo responsabile del suo centro Minibasket. Si tratta di Flavio Buzzacco che raccoglierò l'eredità dell'ex nuovo Responsabile Minibasket della Virtus Cermenate Matteo Alberio che dopo tanti anni di lavoro intraprenderà nuove avventure cestistiche. Flavio Buzzacco invece arriva a Cermenate dopo ben sei stagioni ricche di soddisfazioni, vittorie, tornei, campionati, camp vissuti in seno alla Pol Comense.

Le prime parole social di Flavio Buzzacco alla Virtus Cermenate

"Per me è un ritorno a casa visto che la Virtus è la società che mi ha trasmesso la passione per la pallacanestro e quella dove dove ho giocato dalla terza elementare fino alla terza media. Poi per vari infortuni ho dovuto appendere le scarpe al chiodo, ma ho iniziato subito ad allenare. Prima a Fino Mornasco, poi Vertemate, fino ad arrivare in Comense. Ora ho scelto di dire sì alla Virtus perché ha puntato forte su di me ponendomi al centro di questo nuovo e ambizioso progetto, In questa nuova avventura mi aspetto di trovare nuove sfide: so che è un incarico importante e servirà ogni giorno dare il 100%. Mi aspetto tanti bambini in palestra per continuare a divertirmi insieme a loro come ho sempre fatto. Sono sicuro che faremo grandi cose insieme e non vedo l' ora di rientrare, nel mondo Virtus".