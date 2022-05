Pallacanestro lariana Le Bocce Erba U16 Gold doma i Bulls nel derby e vola in semifinale regionale

Pallacanestro giovanile risultati

Pallacanestro lariana i granata si sono imposti in casa per 63-32 e ora sfideranno Desio per un posto in finalissima

Buone notizie per la pallacanestro lariana arrivano dal campionato Under16 Gold maschile. Dopo il successo e il passaggio alle semifinali regionali della Columbus Cantù un'altra squadra nostrana ha compiuto l'impresa di vincere il suo quarto di finale. Si tratta de Le Bocce Erba che lunedì sera ha vinto l'ultimo quarto vincendo in casa il derby brianzolo contro i Cucciago Bulls. Una vittoria larga e meritata per i giovani erbesi che hanno condotto la gara per tutti i 40' imponendosi alla fine con un travolgente 63-32 e staccando il pass per la semifinale lombarda dove sfideranno l'Aurora Desio allenata dall'ex canturino Cristian Di Giuliomaria. La Columbus Cantù in semifinale sfiderà la Pallacanestro Varese. Chissà all'orizzonte per il titolo regionale potrebbe anche esserci una finale tutta "made in Brianza".

Il programma dei quarti di finale Under16 Gold

Già giocata Cantù-Robur Varese 93-88; martedì 22 Aba Legnano-Aurora Desio 73-79, Malaspina -Pallacanestro Varese 53-70; lunedì 23 ore 19.30 Le Bocce Erba-Cucciago Bulls 63-32.