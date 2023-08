Pallacanestro lariana l'Indipendente Appiano Gentile riparte dall'esperienza di coach Alberto Colombo

Pallacanestro lariana novità importante sulla panchina del club di Divisione Regionale 1.

Pallacanestro lariana: le ultime novità

Nonostante il periodo di vacanze, la pallacanestro lariana è sempre in fermento e attiva sul mercato dove un po' tutte le società nostrane stanno completando i roster in vista della nuova stagione sportiva 2023/24. Chi ha annunciato in questi giorni una grossa novità è l'Indipendente Appiano Gentile che dopo la retrocessione dalla serie C Silver è pronta a ripartire dalla neonata Divisione Regionale 1 con una nuova guida tecnica. La società appianese infatti ha affidato la panchina della prima squadra nella prossima stagione ad un coach esperto e molto conosciuto anche alle nostre latitudini quale Alberto Colombo che torna nel maschile dopo le ultime esperienze nel femminile in B a Valmadrera e in A2 a Carugate. "Sì dopo qualche anno nel settore femminile mi fa piacere tornare ad allenare nel maschile dove vanto una lunga carriera in varie categorie dalla B ala settore giovanile dove mi piace da sempre insegnare. E mi fa molto piacere tornare ad allenare nel comasco dove vissuto tre splendide stagioni alla guida della Pol. Senna culminate con la promozione in C. Ricordo bene quel gruppo fantastico con giocatori super come Porro, Seveso, Maspero, Gaffuri, Polato e molti altri ancora ma tutto l'ambiente era speciale".

Colombo ora è pronto per questa nuova sfida tecnica alla guida dell'Indipendente:

"Certamente e ripartiremo dalla Divisione Regionale 1 che si annuncia come un campionato molto difficile visto che su 72 partecipanti ben una cinquantina retrocederanno. Ecco perché il nostro obiettivo primario sarà quello di cercare di mantenere la categoria. Non sarà facile in quanto nel nostro girone affronteremo tutte squadre di buon livello, alcune provenienti dalla serie superiore. Molte di queste però le conosco bene visto che sono lecchesi, del mio territorio. Diciamo che conosco praticamente tutti i giocatori di quelle zone e questo potrà essere un piccolo vantaggio... sarà comunque una stagione davvero impegnativa. Noi abbiamo confermato gran parte della squadra ma abbiamo perso due playmaker Tomaselli e Quaglia ecco perché stiamo cercando sul mercato un elemento per rimpiazzarli, un regista under da affiancare a Lanzi in cabina di regia".

Colombo ha già chiaro il programma:

"Ci raduneremo il 28 agosto per poi lavorare cinque giorni alla settimana per quatto settimane alternando anche qualche amichevole per arrivare pronti al debutto in campionato previsto per fine settembre". Il neo coach sa che dovrà affrontare anche uno svantaggio non da poco: il campo di gara casalingo. "Già la società mi ha comunicato che anche quest'anno giocheremo le partite casalinghe a Cadorago probabilmente senza riuscire mai ad allenarci lì. Sarà come giocare sempre in trasferta e questo potrebbe essere uno svantaggio ma cercheremo di superarlo. Anche perché sappiamo che il Comune sta ultimando il nuovo palazzetto ad Appiano che sarà disponibile dalla prossima stagione. Ecco perché l'obiettivo è quello di rimanere nella categoria per poi poterla giocare nel nostro nuovo palazzetto di casa nel campionato 2024/25. Una obiettivo ulteriore che mi ha spinto ad accettare la proposta di Appiano".

Il roster dell'Indipendente Appiano Gentile stagione 2023-2024 DR1

1 Castelli Alessandro -Centro-2000-cm 197

3 Lorenzo Lanzi Play- 1992- cm 172

5 Rossi Marco – Guardia- 1993-cm 188

6 Federico-Ala Grande /Centro- 1996 -cm 195

7 Clerici Alex -Ala Grande- 2001-cm196

8 Gorla Jacopo – Guardia-1996- cm 185

9 Ferloni Simone (cap) -Guardia-1992-cm 185

11 Novati Marco- Guardia-1993-cm 188

15 Borsani Riccardo- Ala Grande Centro-1999-cm196

24 Luraschi Luigi- Ala Piccola- 2005-cm196

99 Leva Matteo – Guardia-1989 cm188

Coach : Alberto Colombo

Vice : Carlo Carughi