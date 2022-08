Pallacanestro lariana lunedì 29 agosto apripista in casa erbese le squadre C Silver, Under17 e U19 Gold

Pallacanestro lariana definiti i raduni de Le Bocce Erba per la stagione 2022/23.

Pallacanestro lariana dal 5 settembre al via U14, U15 e U17 Silver poi toccherà a U13, Esordienti e al minibasket dal 10 settembre

Ultimi giorni di vacanze per molte squadre della pallacanestro lariana. Chi scalda i motori è Le Bocce Erba che ha già stabilito le date dei raduni delle sue formazioni in preparazione dei campionati 2022/23. Primi a tornare in campo saranno gli Under17 e Under19 gold che si raduneranno lunedì 29 agosto alle ore 18.30 al PalaErna così come la prima squadra di C Silver che sotto la regia del confermatissimo coach Arturo Fracassa ricomincerà lo stesso giorno alle ore 20.30. Ricordiamo che Le Bocce è inserita nel girone Blu di C Silver e debutterà in campionato il 25 settembre in casa contro Calolziocorte.

Lunedì 5 settembre toccherà tornare a sudare dalle ore 9.30 agli Under14 Silver de Le Bocce poi alle ore 11 spazio agli Under15 Silver e alle ore 19.30 agli Under17 Silver. Il giorno successivo martedì 6 settembre alle ore 17,.30 ripartiranno gli Unde13 Silver ma sul campo della Casa della Gioventù di Erba. Sabato 10 settembre alle ore 9 torneranno in campo anche gli Esordienti al PalaErba mentre nel pomeriggio dalle ore 14,30 spazio ai più piccoli cestisti del settore Minibasket de Le Bocce.