Pallacanestro lariana, manca poco per il via anche dei corsi minibasket de Le Bocce Erba

Pallacanestro lariana: partita ufficialmente la stagione 2021/22 della nota società brianzola.

Pallacanestro lariana: l'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 11 settembre

S è messa in moto l'attività cestistica di una delle realtà più importanti e affermate della pallacanestro lariana, la Pallacanestro Le Bocce Erba. Da ormai una settimana è al lavoro la prima squadra per preparare agli ordini di coach Arturo Fracassa il ritorno al campionato di serie C Silver regionale, ma hanno già ripreso anche molte squadre giovanili dall'under19 all'under16 e da settimana prossima partiranno anche gli altri gruppi. In rampa di lancio anche il centro minibasket de Le Bocce vero fiore all'occhiello da sempre della società erbese.

L'appuntamento per il semaforo verde è fissato per sabato 11 settembre quando presso la Casa della Gioventù di Erba prenderanno il via i corsi minibasket 2021/22. al grido di: "Siete pronti a... ripartire". Già perché inutile ricordare come proprio i piccoli cestisti del minibasket siano stati tra i più penalizzati dai tanti stop dovuti all'emergenza pandemica. Ora con la speranza di poter ricominciare in palestra una stagione normale, il club erbese è pronto ad aprire le sue porte anche a nuovi piccoli appassionati della palla a spicchi.

L'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 11 settembre presso la palestra della Casa della Gioventù in via Cesare Battisti a Erba con i seguenti orari.

Ore 14.30 bambini/e nati/e nel 2015-2016

Ore 15.30 bambini/e nati/e nel 2013-2014

Ore 16.30 bambini/e nati/e nel 2012

Ore 17.30 bambini/e nati/e nel 2011

Gli interessati per ulteriori informazioni possono contattare direttamente la società erbese al tel. 031650904 oppure al tel 031610037, oppure via email info@pallacanestrolebocce.it o consultando il sito ufficiale del club www.pallacanestrolebocce.it