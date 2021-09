Pallacanestro lariana mani canturine hanno alzato le Supercoppe maschili di serie A2 e B

Basket canturino in festa

Pallacanestro lariana l'ultimo fine settimana ha regalato trionfi speciali "made in Brianza".

Pallacanestro lariana Nicola Brienza e Simone Caglio hanno vinto con Pistoia, Giacomo Siberna e Riccardo Ballabio in festa con Faenza

La pallacanestro lariana brinda con la Supercoppa. Dopo quella vinta dalla brianzola Beatrice Del Pero in campo femminile con la Famila Schio a spese della Reyer Venezia, nei giorni scorsi altri protagonisti del basket nostrano hanno alzato l'ambito trofeo in campo maschile. A Lignano Sabbiadoro infatti sugli scudi il tecnico brianzolo Nicola Brienza, per anni allenatore della Pallacanestro Cantù (dal settore giovanile fino alla serie A1) ha vinto alla guida della Giorgio Tesi Group Pistoia la Supercoppa Old Wild West 2021 per la serie A2 battendo in finale Gruppo Mascia Treviglio 76-70. Con lui ad alzare il trofeo anche il cestista prodotto del Progetto Giovani Cantù quale il 2002 Simone Caglio.

Altri due ex atleti del Progetto Giovani Cantù quali Giacomo Siberna e Riccardo Ballabio hanno invece vinto sempre a Lignano la Supercoppa LNP di Serie B con la maglia della Raggisolaris Faenza battendo in finalissima la UEB Gesteco Cividale con il punteggio di 75-56. Da segnalare che questo trionfo è stato avvalorato anche da un riconoscimento individuale assegnato a Giacomo Siberna che è stato anche premiato con il titolo di “Pistolero Old Wild West”, avendo realizzato ben 18 punti nella finale vittoriosa.

