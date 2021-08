Pallacanestro lariana, Maurizio Ostini è il nuovo presidente della Virtus Cermenate

Pallacanestro lariana: cambio epocale al vertice di una delle storiche società brianzole.

Cambio epocale al vertice di una delle storiche società della pallacanestro lariana. La Virtus Cermenate infatti ha nominato un nuovo presidente: si tratta dello storico dirigente Maurizio Ostini che succede così a Luca Rumi che è stato in carica per otto anni consecutivi esattamente dal 4 febbraio 2013 al 27 luglio 2021. Durante questi 3096 giorni, la Virtus Cermenate ha ottenuto numerosi risultati straordinari, tra cui spiccano la promozione in Serie C Gold 2014/15, la costruzione della seconda palestra a fianco di quella principale.

Luca Rumi che aveva espresso la sua volontà di lasciare l'incarico da presidente per esigenze lavorative, rimarrà però nel consiglio del club in veste di vice presidente. La sua eredità per il quadriennio 2021-25 è raccolta così da Maurizio Ostini figura storica del club essendo in Virtus da oltre 40 anni:

"Sono sicuramente contento per la nomina - ha pubblicamente dichiarato il neo presidente Ostini che fa parte anche del Consiglio regionale Fip Lombardia - ringrazio la società per questo. Innanzitutto voglio ringraziare Luca per quello che ha fatto in questi 4 anni come presidente e personalmente mi reputo un gradino indietro rispetto a lui, ma so di contare su consiglieri davvero competenti e capaci, quindi sarà il gruppo, come è sempre stato, la vera forza della Virtus Cermenate. Gli obiettivi per i prossimi 4 anni non sono nulla di eclatante, ma sempre qualche piccolo passo di miglioramento. In particolare, la nostra priorità è continuare ad investire sul settore giovanile, con lo scopo di portare qualche ragazzo ad essere un tassello importante per la nostra prima squadra negli anni a venire. Per quanto riguarda la C Gold, vogliamo consolidarci in questa categoria e magari toglierci qualche soddisfazioni in più già da quest'anno, sempre però con il focus di far calcare ai nostri giovani il parquet il prima e il più a lungo possibile. A livello societario, invece, vogliamo continuare questo percorso di crescita e diventare sempre di più un punto di riferimento di Cermenate e del territorio, coinvolgendo persone, volontari, aziende ed associazioni. Ci tengo a ricordare che nel 2023 la Virtus Cermenate compirà 50 anni di vita dalla fondazione nel lontano 1973, quindi mi piacerebbe organizzare qualcosa di speciale per ricordare la storia della nostra società e tutte le persone che si sono susseguite".