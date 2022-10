Pallacanestro lariana, nel weekend fari puntati su ben tre Tornei GSV 

Pallacanestro lariana: settimana di tornei e amichevoli a Villa Guardia.

Pallacanestro lariana: sabato 1 e domenica 2 ottobre in scena i quadrangolari di Promozione e Under19 maschile ma anche di Promozione Femminile

E' alle porte un week-end davvero speciale per la pallacanestro lariana che punta i fari su Villa Guardia dove il club locale del GSV ha organizzato due giorni di canestro con tornei e amichevoli per varie categorie. Sabato 1 e domenica 2 ottobre sono infatti in programma nelle palestre del GS Villa Guardia in via Tevere ben tre tornei: due quadrangolari senior per squadre di Promozione maschile e Promozione femminile ma anche un torneo giovanile riservato agli Under19 maschile. Un ghiotto antipasto dei campionati 2022/23 che stanno per iniziare.

Il calendario del Torneo GSV Promozione maschile

Sabato 1 ottobre

Prima semifinali ore 19 GS Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio

Seconda semifinale ore 21 Tavernerio-Antoniana Como.

Domenica 2 ottobre

Ore 19 Finale 3°-4° posto

Ore 21 Finale 1°-2° posto.

Programma del Torneo GSV Under19 maschile

Prima semifinale ore 15 Arcisate-Legnano Knights

Seconda semifinale ore 17 Villa Guardia-Uboldo.

Domenica 2 le finali, alle 15, in contemporanea tra Palazzetto e Palatennis.

Il calendario del Torneo GSV Promozione Femminile

Sabato 1 ottobre

Prima semifinale ore 19 Villa Guardia-Binzago

Seconda semifinale ore 21 Lainate-Seregno.

Domenica 2 ottobre

Ore 17 finale 3°-4° posto

Ore 19 finale 1°-2 posto.

Durante il week-end il GSV ha anche previsto una serie di amichevoli sia per le squadre maschili che femminili.