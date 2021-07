Pallacanestro lariana oggi il comasco Abass Awudu con l'Italia sfida Portorico

Pallacanestro lariana esordio per gli azzurri al Torneo Pre olimpico di Belgrado.

Pallacanestro lariana il cestista di Camerlata in campo alle ore 16.30 tra i 12 azzurri di coach Romeo Sacchetti

Giornata importante per la palla a spicchi azzurra e anche per la pallacanestro lariana che oggi fa il tifo per la nazionale italiana all'esordio nel torneo Pre olimpico. Già perchè tra i magnifici 12 azzurri c'è anche l'ala di Camerlata ed ex capitano della Pallacanestro Cantù Abass Awudu che sfida a Belgrado (alle ore 16.30 in diretta Tv) il Portorico. Entrambe le squadre sono già qualificate per le semifinale visto la rinuncia del Senegal ma chi vince eviterà l'incrocio pericolosi con i padroni di casa della Serbia che hanno già chiuso primi il loro girone. Il Portorico occupa il 18° posto nel ranking FIBA, e l'ultima volta che ha affrontato l'Italia fu all'ultimo mondiale in Cina quando gli azzurri si imposero all'overtime per 94-89. Anche allora giocò il comasco Abass Awudu che punta oggi a bissare quel successo.

I precedenti sono beneauguranti visto che gli azzurri hanno vinto 15 dei 17 incontri con Portorico.

I 12 Azzurri in canpo oggi

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

La formazione del Portorico

#0 Isaiah Pineiro (1995, 20, A, Quebradillas)

#1 George Conditt (2000, 208, C, Iowa State – NCAA)

#9 Gary Browne (1993, 185, P, Aquila Basket Trento)

#10 Ivan Gandia (1997, 185, P, AEL – Cipro)

#11 Arnaldo Toro Barea (1997, 203, A, Santeros de Aguada)

#12 Jorge Diaz (1989, 210, C, Quebradillas)

#15 Timajh Parker-Rivera (1994, 202, A, Piratas de Bogotà – Colombia)

#22 Emmanuel Andujar (1993, 198, A, Fajardo)

#23 Isaac Sosa (1990, 191, G, Santurce)

#24 Gian Clavell (1993, 193, G, Promitheas – Grecia)

#32 Cristopher Ortiz (1993, 203, A, Guayama)

#41 Gilberto Clavell (1989, 200, A, Santeros de Aguada)

All: Eddie Casiano

Ass: Manuel Cintron, Rafael Torres

Il programma del FIBA Olympic Qualifying Tournament

29 giugno/4 luglio a Belgrado

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico (ore 16.30)

Filippine-Repubblica Dominicana (ore 20.30)

3 luglio

Semifinali (13.00 e 16.00)

4 luglio

Finale (20.30)