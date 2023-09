Pallacanestro lariana oggi la finale del 39° Trofeo Malacarne è il derby Virtus-Cucciago

Gran finale oggi a Cermenate per il 39° Trofeo Renato Malacarne uno degli appuntamenti pre season tradizionali e più attesi per la pallacanestro lariana. Ieri sera si sono giocate le due semifinali che hanno salutato le vittorie dei Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli contro Cusano e dei padroni di casa della Virtus di coach Gilberto Spinelli contro Corsico. Oggi quindi alle ore 19 la finalissima più attesa, il derby tra Cermenate e Cucciago, che sarà preceduta dalla finalina per il 3° posto Cusano-Corsico

I tabellini delle semifinali di ieri

CUCCIAGO BULLS - BK CUSANO MILANINO 82 - 63

Cucciago : Radice L. 12, Zappa 4,Galasso 10, Politi 13, Angiolini 2, Radice S. 4, Girolimetto 9, Kisonga 11, Caviezel 10, Ciriaco, Gualazzi 7, Dioguadri. All. Bocciarelli

Cusano : Ottoboni, Mondin, Ghezzi 4, Petrosino 7, Cova 5, Grioni 15, Pelanda, Anzani 4, Turano 6, Grimaldi 14, Fabbian, Colombo 8. All. Rota

VIRTUS CERMENATE - BASKET CORSICO 87-52

Cermenate: Tremolada 7, Tyrtyshnik 11, Cairoli, Lepri 9, Camara 4, Verga 10, Botta 5, Lacovic 6, Todorovic 9, Carioni 8, Zorzi 2, Konate 16. All. Spinelli

Corsico: De Caro 14, Rizzitiello 2, Mazzarella 5, Fornari, Vitelli 4, Abrignani 8, Soldati 14, Venier, Frigerio, Bonetti 3, Lucchini 2. All. Contardi

Il cartellone del Trofeo Malacarne 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali

Ore 18,30 Cucciago Bulls-Cusano Milanino 82-63

Ore 21 Virtus Cermenate-Basket Corsico 87-52

Domenica 17 settembre le finali

Ore 16.30 Finale 3°-4° posto Cusano Milanino-Corsico

Ore 19 Finale 1°-2° posto Virtus Cermenate-Cucciago Bulls

A seguire tutte le premiazioni di squadra e individuali.