Pallacanestro lariana ora è ufficiale: Appiano Gentile giocherà in C Silver e Cucciago Bulls in D

Pallacanestro lariana: ottime notizie dalla Fip per due società nostrane verso la stagione 2022/23.

Pallacanestro lariana intanto il mercato ufficializza la firma del play erbese Giacomo Bloise con la Sangiorgese in B nazionale

Buone notizie per la pallacanestro lariana e per due società nostrane che stanno vivendo un momento storico. Indipendente Appiano Gentile e Cucciago Bulls in queste ore hanno ottenuto infatti la risposta affermativa da parte della Fip Lombardia che ha accettato le documentazioni per acquisire i diritti per partecipare rispettivamente ai campionati di serie C Silver e serie D 2022/23. Ecco allora che per la prima volta nella loro storia Appiano giocherà in serie C e Cucciago Bulls in D.

In casa Appiano c'è grande soddisfazione per un traguardo inseguito negli ultimi anni e sempre sfiorato sul campo ma ora arrivato grazie all'acquisizione del diritto sportivo da Gorgonzola (che è salita a sua volta in C Gold). Ora la dirigenza appianese è già al lavoro per completare il roster che affronterà il nuovo campionato ma senza particolari stravolgimenti visto che era già molto competitivo. Dopo la conferma di coach Matteo Bonassi sono già arrivati anche quelli di capitan Ferloni, Tomaselli, Borsani, Castelli e Leva inoltre sono stati annunciati gli arrivi di Quaglia e Novati mentre si cerca un esterno, un lungo e anche il vice allenatore.

News di mercato in serie B: il play erbese Giacomo Bloise firma per la Sangiorgese

Parlando di mercato da segnalare che il play di Erba classe 1990 Giacomo Bloise dopo l'ultima esperienza ad Olginate in serie B dove ha totalizzato numeri importanti (oltre 30' di media totalizzando 12,4 punti, 4,7 assist e 3,9 rimbalzi a partita nel campionato 2021/22) si è accasato alla Sangiorgese restando sempre nella serie cadetta nazionale. Jack così è pronto per una nuova avventura vestendo la maglia dei Draghi a cui vuole portare esperienza, talento e leadership: "Sono davvero contento - ha ammesso Bloise - di iniziare questa nuova avventura in una società importate, seria e ben organizzata che mi ha fatto sentire subito importante. L'obiettivo primario è quello di mantenere la serie B nazionale e sono pronto a dare il massimo per la squadra. Sarà una stagione importante e difficile ma credo nel lavoro e nel gruppo per ottenere i nostri obiettivi".