Pallacanestro lariana Professional Link domani amichevole precampionato contro Cerro

Pallacanestro lariana la Virtus sta scaldando i motori in vista del debutto in C Gold.

Pallacanestro lariana il match si gioca alle ore 19 al palazzetto di Cermenate a una settimana dal debutto ufficiale

Nel panorama della pallacanestro lariana che sta tornando un pò ovunque in campo c’è chi si prepara a tornare in campo per giocare una partita vera a distanza di mesi. Si tratta della Professional Link Virtus Cermenate squadra maschile di serie C Gold che proprio alla vigilia dell’esordio nel campionato lombardo in programma il 6 marzo in casa contro la Fortitudo Busnago, domani sabato 27 febbraio ospiterà tra le mura amiche un’amichevole prestagionale come ci spiega coach Gilberto Spinelli.

“Si nel percorso di avvicinamento al debutto in campionato sabato 27 abbiamo organizzato un test amichevole in casa a porte chiuse contro Cerro Maggiore alle ore 19. Sabato prossimo invece finalmente scatterà la stagione che sarà sicuramente anomala ma che noi affrontiamo con grande entusiasmo senza particolari pressioni ma vogliosi di fare il meglio possibile”. Siete stati inseriti nel girone B, ce lo presenti: per la verità conosciamo poco le squadre che andremo ad incontrare e solo in campo scopriremo i reali valori del torneo. Ora è difficile fare previsioni anche se vedo Lissone e Desio sopra tutte mentre le altre se la giocheranno alla pari. Noi esordiremo sabato 6 contro Busnago in casa e sarà già una partita importante da vincere”.

Il calendario ufficiale della prima fase della Virtus Cermenate

Intanto la Fip Lombardia ha ufficializzato il calendario del campionato di C Gold. Ecco il cammino della Virtus in regular season (a cui seguirà una fase ad orologio) 1° turno Virtus-Busnago (andata 6/3, ritorno 17/4), 2° turno Bocconi Milano-Virtus (and 14/3, rit 21/4), 3°turno Pall. Milano-Virtus (and 20/3, rit 28/4), 4° turno Virtus-Lissone (and 27/3, rit 8/5), 5° turno Social Osa Milano-Virtus (and 31/3, rit 15/5), 6° turno Virtus-Desio (and 7/4, rit 23/5), 7° turno Cernusco-Virtus (and 10/4, rit 29/5).