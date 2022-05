Pallacanestro lariana quattro cestisti brianzoli del 2008 chiamati dal Comitato Regionale Lombardo

Basket giovanile news

Pallacanestro lariana nuove convocazioni per il Progetto di Qualificazione Territoriale.

Pallacanestro lariana Luca Bandirali, Gabriele Calvio, Andrea Panceri e William Amir Cappelletti in raduno a Carugate giovedì 12 maggio

Buone notizie per la pallacanestro lariana e soprattutto per il movimento giovanile. Sono infatti ben quattro i cestisti nostrani convocati dal Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale, convoca per gli allenamenti riservati ai nati nel 2008 in programma a Carugate (MI) presso il Palasport di Via del Ginestrino giovedì 12 maggio 2022. Due gli allenamenti previsti uno dalle ore 15 alle ore 17 e uno successivo dalle ore16:45 - 18:15 a cui parteciperanno anche i quattro atleti della nostra provincia che sono i tre cestisti della Pallacanestro Cantù Luca Bandirali, Gabriele Calvio e Andrea Panceri oltre a William Amir Cappelletti dei Cucciago Bulls. Ricordiamo che in veste di assistente allenatore farà parte dello staff regionale anche il tecnico lariano Matteo Semoventa.

Convocati primo allenamento ore 15:30 - 17:00

CEFIS ANDREA 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

CIVIDINI MATTEO 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

PEDROCCHI YURI 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

PILLEPICH FEDERICO 2008 A.S.DIL. BLU OROBICA

PASCU ADRIAN 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

ROMUSSI GIULIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

TREZZI ALESSIO 2008 US PALL. AURORA DESIO 94

CACCIVIO TONA 2008 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL

FRONTINI LORENZO 2008 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL

RIGO RICCARDO 2008 ACCADEMIA BK ALTOM.SE SSDARL

MAESTRI SIMONE 2008 S.S.D.R.L. HERE YOU CAN

CRESPI GABRIELE 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

GERMANI DAVIDE GIULIO 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

GUALDI NICOLO’ 2008 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL

GASPARINI FILIPPO 2008 BASKET LODI A.DIL.

Convocati secondo allenamento ore 16:45 - 18:15

BANDIRALI LUCA 2008 PALLACANESTRO CANTU' SPA

CALVIO GABRIELE 2008 PALLACANESTRO CANTU' SPA

PANCERI ANDREA 2008 PALLACANESTRO CANTU' SPA

CAPPELLETTI WILLIAM AMIR 2008 ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS

PESCHIERA ALESSIO 2008 PBA BASKET LIONS DEL CHIESE

LOPEZ WILSI 2008 BASKET TEAM E.BATTAGLIA A.D.

LEKRE BEDI MAMADOU LOIC 2008 GUERINO VANOLI BASKET SRL

ZANI LORENZO 2008 GUERINO VANOLI BASKET SRL

OLIVERIO RICCARDO 2008 A.DIL. CARPE DIEM BASKET

GALBUSERA DAVIDE 2008 ASD RHINOS ROBBIATE

BEDONI YVES 2008 ASS. POL. DIL. SAN PIO X

GIORDANO SALVATORE 2008 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

SALVATELLI MAURO 2008 CEVES VEDANO OLONA ASD

FERAZZI MATTIA 2008 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

STABILE RICCARDO 2008 PALL. BUSTO ARSIZIO

TURCONI GABRIELE 2008 PALLACANESTRO VARESE SPA

STAFF C.R.L

PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

REFERENTE TECNICO TERRITORIALE MENEGUZZO MASSIMO PIETRO

ASSISTENTE SEMOVENTA MATTEO

ASSISTENTE PICCOLO DANIELE

PREPARATORE FISICO MOLINA ANDREA

FISIOTERAPISTA ROSA MIRIAM