Pallacanestro lariana questa sera Le Bocce Erba rende visita al Biassono

Basket minors tempo di coppa

Pallacanestro lariana definito il 2° turno della Coppa Lombardia maschile.

Pallacanestro lariana definito il 2° turno della Coppa Lombardia maschile.

Pallacanestro lariana lunedì 1 novembre Appiano Gentile sfiderà Villasanta, da definire invece Lentate-Gorla Cantù

Entra nel vivo la Coppa Lombardia, la nuova competizione regionale che vede ancora in gioco alcune reppresentanti della pallacanestro lariana. Al 2° turno infatti ci sono Appiano Gentile di serie D oltre a Le Bocce Erba e Gorla Cantù do C Silver mentre già ammessa al terzo turno la Virtus Cermenate di C Gold che giocherà contro la vincente di Mandello-Vimercate.

Oggi alle ore 21 si apre il 2° turno con Le Bocce Erba di scena sul campo del Biassono. Lunedì 1 novembre toccherà invece alla Novacaritas Appiano ospitare il Villasanta alle ore 21 mentre da definire il giorno della sfida del Gorla Cantù sul campo del Basket Groane Lentate.

Quetsi i risultati lariani del 1° turno nel girone Blu

Nibionno-Novacaritas Appiano 66-67

Figino-Basket Groane Lentate 69-86

Cabiate-Biassono 66-77

Il Programma completo del 2° turno di Coppa Lombardia

GIRONE GIALLO

Gara n. 42 Basket Mastini Turbigo – Campus Varese Elmec

Gara n. 43 Oscom Milano 3 Basiglio – Nervianese Invalves

Gara n. 44 Malnate Basketball – Casorate Fgl Global Logistics

Gara n. 45 Ardens Sedriano – Cerro Maggiore

Gara n. 46 C.M.B Rho – Basket Legnano 91

Gara n. 47 Venegono Cares Impianti srl – AB Oil&Gas Service B. Arsizio

Gara n. 48 Gavirate Marelli & Pozzi – U.S Marnatese Tap Tech

Gara n. 49 Sportlandia Tradate – Virtus Luino Cmt

Gara n. 50 Cbc Basketschool Ted – Settimo Basket

Gara n. 51 Itelyum Landriano – US S. Giovanni Bosco

GIRONE BLU

Gara n. 52 Fondazione Novacarits Appiano – Italcontrol Villasanta

Gara n. 53 Giov. Civatese Imm. – O.SA.L Novate

Gara n. 54 Nuovo Basket Groane 2005 Mia – Abc Cantù

Gara n. 55 Di.Po Vimercate – Mandello Lario Tecnoadda

Gara n. 56 U.S.S.A. Nova - Varedo

Gara n. 57 Agrate Canarins – Carpe Diem Calolziocorte

Gara n. 58 Sportiva B. Generali Sondrio – Morbegno 70 Pezzini

Gara n. 59 Vercurago Medinmove – C.S.C Cusano Milanino

Gara n. 60 Basket Biassono – Le Bocce Casa Gioventù Erba

Gara n. 61 Forze Vive Inzago – Forti e Liberi Monza 1878

GIRONE ROSSO

Gara n. 62 Azzurri Niguardese – Mi Games Milano

Gara n. 63 Pol. Garegnano 1976 – Robur et Fides Somaglia

Gara n. 64 Novabasket Sgr – Edimes Sanmaurense Pavia

Gara n. 65 Ebro Basket – Rondinella 1955 Murrelektronic

Gara n. 66 ASA Cinisello – Cus Milano

Gara n. 67 Basket Pioltello – Bocconi Sport Team Milano

Gara n. 68 Malaspina Sport Team – Ombriano Crema Assicurazioni

Gara n. 69 Basket Brusuglio – Arcadis Corsico

Gara n. 70 Paderno Dugnano – Nuova Olympia Voghera

Gara n. 71 Ardor Bollate – Aironi Fluidotecnica Robbio

Gara n. 72 Leone XIII Milano – San Pio X Milano

Gara n. 73 Tigers Milano – Deltaline Opera

GIRONE VERDE

Gara n. 74 B. 86 Caravaggio Mombrini Ingrocer – Basket Ome 01

Gara n. 75 Scuola Basket Treviglio – Blu Orobica Bergamo

Gara n. 76 Pol. Brembate Sopra – Basket Verdello

Gara n. 77 Sebino Basket – Excelsior Bergamo

Gara n. 78 Gr. Basket Cologno A/S - Bottanuco Gmg Food & Drink

Gara n. 79 G.S.A Basket Sarezzo – Pallacanestro Monteclarense

Gara n. 80 Tazio Magni Gussola – San Pio X Mantova

Gara n. 81 Pitra Trenzano – Opel F.lli Bonaventi Manerbio

Gara n. 82 River Basket Orzinuovi - Chiari Pentavac

Gara n. 83 New Basket Prevalle - Casalmaggiore