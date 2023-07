Pallacanestro lariana: dal 10 al 12 luglio si gioca la tappa francese della FIBA Nations League.

Pallacanestro lariana: Riccardo Chinellato da oggi veste l'azzurro dell'Italia U23 3x3 al torneo di Voiron

C'è anche un rappresentante della pallacanestro lariana nella Nazionale Under 23 Maschile che oggi apre la tappa francese della FIBA Nations League 3×3 che si gioca a Voiron dal 10 al 12 luglio e a cui partecipano Italia, Francia, Israele, Slovenia e Svizzera. Si tratta dell'ala classe 2000 Riccardo Chinellato comasco di nascita ma cresciuto cestisticamente con il PGC Cantù che nel pomeriggio scende in campo con la maglia azzurra per sfidare la Svizzera alle ore 14 e la Francia alle ore 16.05 . Dalle 16.40 la fase finale.

Tutte le partite sono trasmesse sul canale YouTube FIBA3x3

Programma azzurro

Domenica 9 arrivo in Francia

Dal 10 al 12 luglio FIBA 3×3 NATIONS LEAGUE U23

Giovedì 13 luglio Rientro in Italia

La nazionale azzurra U23 maschile

Nicolas Alessandrini 2001 (Orzinuovi)

Riccardo Chinellato 2000 (Sebastiani Rieti)

Lorenzo Donadio 2000 (American University)

Nicolò Ianuale 2001 (Pall. Vicenza 2012)