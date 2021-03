Pallacanestro lariana rinviate le elezioni del comitato Fip di Como

Pallacanestro lariana non si svolgerà l’assemblea elettiva provinciale di domenica 14 marzo 2021.

Pallacanestro lariana in stand by l’atteso duello per la presidenza tra Franco Borghi e Guido Corti

La voce circolava da qualche giorno anche nell’ambiente della pallacanestro lariana ma ora è ufficiale. L’attesa Assemblea Elettiva Provinciale del comitato Fip di Como che era programmata per domenica 14 marzo presso la palestra comunale Renato Malacarne di Cermenate non si potrà svolgere. L’importante appuntamento federale che avrebbe visto le 44 società nostrane chiamate a raccolta per votare e scegliere il nuovo consiglio direttivo che andrà a guidare il movimento della palla a spicchi lariana nel quadriennio 2021-24 è stato infatti rinviato a data da destinarsi per la situazione d’emergenza attuale che vive l’intero paese. Una decisione comunicata dalla Fip di Roma non solo al comitato di Como ma anche a quelli di Varese, Reggio Emilia e Udine dove nel weekend si sarebbero dovute svolgere le elezioni come ci ha confermato il presidente in carica della Fip comasca Antonio Pini.

“L’assemblea è stata rinviata vista la situazione attuale, a data da destinarsi. Da Roma ci hanno detto dopo il 15 marzo ma visto l’iter burocratico per avvisare tutte le società, si andrà a dopo Pasqua magari a metà maggio. Quando cioè ci saranno le condizioni ideali per tutte le società di poter esprimere in tranquillità il loro voto, in presenza. Ora purtroppo il rischio è presente, giusto quindi rinviare l’Assemblea”.

Rinviato nei prossimi mesi quindi l’esito della sfida tra i due i candidati presidenti per succedere allo storico numero uno Antonio Pini. Da una parte il cucciaghese Franco Borghi con la sua squadra di consiglieri composta dal presidente uscente Antonio Pini, Laura Galli, Roberto Cantaluppi e Pierluigi Ballabio.

Dall’altra come sfidante alla presidenza c’è invece il numero uno della Pol Comense 2015 Guido Corti che schiera nel suo team di consiglieri Laura Maiorano, Mauro Borghi, Angelo Serafini e Andrea Amadori.