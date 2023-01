Pallacanestro lariana: sabato 21 gennaio in campo a Casnate il Trofeo Siamo tutti Special People

Pallacanestro lariana ufficializzata l'organizzazione di un importante evento di sport e integrazione.

Pallacanestro lariana: una manifestazione con Basket Como, Starlight Valmadrera e Briantea'84 che si occupano di disabilità intellettive e relazionali

Si è messa in moto la macchina organizzativa di un'importante manifestazione per la pallacanestro lariana che abbina sport e integrazione sociale. In occasione infatti delle celebrazioni per i 150 anni di sport comense, la società US Basket Como 1956, con il patrocinio del CONI di Como, del CIP Lombardia, di FISDIR e di Osservatorio italiano non profit, organizza il 1° Trofeo SIAMO TUTTI SPECIAL PEOPLE. Una manifestazione di basket che vedrà partecipare tre delle più importanti società del nostro territorio che si occupano di sport per ragazzi e ragazze con disabilità intellettive e relazionali. Infatti sul parquet storico del Palasampietro di Casnate con Bernate sabato 21 gennaio scenderanno Basket Como, Starlight Valmadrera e la Briantea ’84 per dare vita ad un triangolare inserito anche nel calendario della FISDIR, la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali.

Questo il programma dell'evento

ore 17.15 Starlight Valmadrera - Briantea ’84, ore 18.15 Basket Como - Briantea ’84 (valida per il campionato regionale FISDIR Nord Cup), ore 19.00 Basket Como - Starlight Valmadrera.