Pallacanestro lariana: sette cestisti nostrani al raduno lombardo del 9 marzo

Buone nuove per la pallacanestro lariana giovanile. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale annata 2009 ha infatti diramato le convocazioni per gli allenamenti in programma a Carugate (MI) presso il PalaSport di Via del Ginestrino giovedì 9 marzo 2023. Tra i tanti atleti chiamati figurano anche sette prospetti della nostra provincia: dalla Pallacanestro Cantù il quartetto Filippo Castoldi, Michele Moscatelli, Christian Pozzi e Federico Sironi; dalla Virtus Cermenate Andrea Mammone, dall'Indipendente Appiano Gentile Filippo Fortis; dalla Pol. Comense 215 Lorenzo Barelli.

Questa la lista di tutti i convocati

ORARIO: 17.00 - 18.30

CANI MATTEO 2009 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

GARAVAGLIA LORENZO 2009 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

FEDELI GABRIELE 2009 NUOVA ARGENTIA PALL.

GALLI FILIPPO 2009 ASD GAMMA BASKET SEGRATE

GROSSI JACOPO 2009 ASD GAMMA BASKET SEGRATE

LABIANCA RICCARDO 2009 POL. RONDINELLA ASD 1955

MISCIOSCIA TIZIANO 2009 POL. RONDINELLA ASD 1955

D’ANNA RICCARDO 2009 ARDOR ASD

D’ANTONI GABRIELE 2009 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L.

IRITI LUCA 2009 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L.

SIMIONI ELISEO 2009 ASD CSC BASKET CUSANO MIL.

BERETTA LEONARDO 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

MORELLI LUIGI 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

SOLA WALTER 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

STIVAN RICCARDO 2009 AS POL. DIL. SAN GIULIANO MIL.

COMOLLI ACQUAVIVA FILIPPO 2009 ASD LEONE XIII

CITTERIO PIETRO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

COLOMBO MATTEO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

DI BONITO DANIELE 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

MITITELU MATTEO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

TREMOLADA MICHAEL 2009 PALL. BERNAREGGIO 99

BRANCATISANO LUIS ESTEBAN 2009 ASD GERARDIANA BASKET

PENNATI LEONARDO 2009 US PALL. AURORA DESIO 94

ROSSETTO STEFANO 2009 US PALL. AURORA DESIO 94

ORARIO: 18.15 - 19.45

GORNI ALESSIO 2009 ASS. POL. DIL. SAN PIO X

MARINI PIETRO 2009 ASD C. MINI BK ABC VIRTUS MN

BERISA AZEM 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL

CAMBIAGHI EDOARDO 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL

ZETTI DENIS JOEY 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL

SEGHIZZI MARCO 2009 PALLACANESTRO CREMA

FEDELI PIETRO 2009 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

TEDESCO EDOARDO 2009 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD

GANDINI MARCO 2009 PALLACANESTRO VARESE SPA

ALABISO RICCARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

AVVINTI EDOARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

BONINA ALESSANDRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

PEZZONI PIETRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

VANONI GIACOMO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

VALLI ALESSANDRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE

FACCHINI DAVIDE 2009 AD PALLACANESTRO GARDONESE

INSELVINI LUCA 2009 ASD RODENGO SAIANO BASKET

APOLLONIO LUCA 2009 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

VIOLINI ANDREA 2009 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.

COSTA FEDERICO 2009 ASD HERE YOU CAN

BIROLI RICCARDO 2009 ASD JUNIOR BASKET VIGEVANO

PICCOLINI RICCARDO 2009 ASD JUNIOR BASKET VIGEVANO

MARTINALLI CLAUDIO 2009 ASD MORBEGNO 70

ORARIO: 19.30 - 21.00

CASTELLI LORENZO 2009 BASKET LECCO

CASTAGNA ALESSANDRO 2009 NUOVA PALL. OLGINATE

ROTA EMANUELE 2009 B3 BASKET

CIUFFREDA PASQUALE 2009 ASD F. LUSSANA

FINAZZI ALESSANDRO 2009 ASD F. LUSSANA

IMBORNONE MATTEO 2009 ASD F. LUSSANA

LUCIANO GILBERTO 2009 ASD F. LUSSANA

MIGLIOLI MARIO 2009 BASKET OSIO SOTTO ASD

BONSIGNORE STEFANO 2009 ASD CISERANO BASKET

CAPELLINI MATTEO 2009 A.DIL.POL. CALUSCHESE BASKET

ENAKUNU KEVIN 2009 A.DIL.POL. CALUSCHESE BASKET

CORTIANA TOMMASO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

NASKA ALESIO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

COLOMBO GIARDINELLI MATTEO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL

RIZZOLI MANUEL 2009 SCANZOROSCIATE BASKET V.

CASTOLDI FILIPPO 2009 PALLACANESTRO CANTU’

MOSCATELLI MICHELE 2009 PALLACANESTRO CANTU’

POZZI CHRISTIAN 2009 PALLACANESTRO CANTU’

SIRONI FEDERICO 2009 PALLACANESTRO CANTU’

FORTIS FILIPPO 2009 U.S. DIL. INDIPENDENTE

MAMMONE ANDREA G. 2009 ASD VIRTUS CERMENATE

BARELLI LORENZO 2009 POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD

FERRARESI GIOVANNI 2009 ROBUR ET FIDES ASD SOMAGLIA

GRANA MATTIA 2009 ROBUR ET FIDES ASD SOMAGLIA

STAFF C.R.L.

PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO

DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO

REFERENTE TECNICO TERRITORIALE VITALI LUCA

SENIOR ASSISTANT R.T.T. RE GIANPAOLO GEROLAMO

COORDINATORE TECNICO CIUFFO ENRICO

RESPONSABILE PREPARATORI FISICI MOLINA ANDREA

FISIOTERAPISTA CERIANI GABRIELE

RTP BERGAMO MAFFIOLETTI PAOLO

RTP BRESCIA ROSSI PIETRO

RTP COMO COSTACURTA MATTIA

RTP CREMONA COCCOLI PAOLO

RTP LECCO/SONDRIO TARABINI GIACOMO

RTP LODI MALARAGGIA ANGELO MARIA

RTP MANTOVA TRAZZI STEFANO

RTP MILANO SEMOVENTA MATTEO

RTP MONZA BRIANZA GANDINI PAOLO

RTP PAVIA MARCONE MATTIA

RTP VARESE BESIO GIULIO

ASSISTENTE CORNAGHI MARCO

ASSISTENTE MERCANTE EMANUEL