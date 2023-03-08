Pallacanestro lariana: sette cestisti nostrani al raduno lombardo del 9 marzo
A Carugate convocati i canturini Castoldi, Moscatelli, Pozzi, Sironi, il virtussino Mammone, l'appianese Fortis e il comasco Barelli
Pallacanestro lariana: nuovo appuntamento per le selezioni giovanili dei nati 2009.
Pallacanestro lariana: sette cestisti nostrani al raduno lombardo del 9 marzo
Buone nuove per la pallacanestro lariana giovanile. Il Comitato Regionale Lombardo, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale annata 2009 ha infatti diramato le convocazioni per gli allenamenti in programma a Carugate (MI) presso il PalaSport di Via del Ginestrino giovedì 9 marzo 2023. Tra i tanti atleti chiamati figurano anche sette prospetti della nostra provincia: dalla Pallacanestro Cantù il quartetto Filippo Castoldi, Michele Moscatelli, Christian Pozzi e Federico Sironi; dalla Virtus Cermenate Andrea Mammone, dall'Indipendente Appiano Gentile Filippo Fortis; dalla Pol. Comense 215 Lorenzo Barelli.
Questa la lista di tutti i convocati
ORARIO: 17.00 - 18.30
CANI MATTEO 2009 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO
GARAVAGLIA LORENZO 2009 POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO
FEDELI GABRIELE 2009 NUOVA ARGENTIA PALL.
GALLI FILIPPO 2009 ASD GAMMA BASKET SEGRATE
GROSSI JACOPO 2009 ASD GAMMA BASKET SEGRATE
LABIANCA RICCARDO 2009 POL. RONDINELLA ASD 1955
MISCIOSCIA TIZIANO 2009 POL. RONDINELLA ASD 1955
D’ANNA RICCARDO 2009 ARDOR ASD
D’ANTONI GABRIELE 2009 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L.
IRITI LUCA 2009 URANIA BASKET MILANO SSD a R.L.
SIMIONI ELISEO 2009 ASD CSC BASKET CUSANO MIL.
BERETTA LEONARDO 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE
MORELLI LUIGI 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE
SOLA WALTER 2009 ACCADEMIA BK ALTO MILANESE
STIVAN RICCARDO 2009 AS POL. DIL. SAN GIULIANO MIL.
COMOLLI ACQUAVIVA FILIPPO 2009 ASD LEONE XIII
CITTERIO PIETRO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99
COLOMBO MATTEO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99
DI BONITO DANIELE 2009 PALL. BERNAREGGIO 99
MITITELU MATTEO 2009 PALL. BERNAREGGIO 99
TREMOLADA MICHAEL 2009 PALL. BERNAREGGIO 99
BRANCATISANO LUIS ESTEBAN 2009 ASD GERARDIANA BASKET
PENNATI LEONARDO 2009 US PALL. AURORA DESIO 94
ROSSETTO STEFANO 2009 US PALL. AURORA DESIO 94
ORARIO: 18.15 - 19.45
GORNI ALESSIO 2009 ASS. POL. DIL. SAN PIO X
MARINI PIETRO 2009 ASD C. MINI BK ABC VIRTUS MN
BERISA AZEM 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL
CAMBIAGHI EDOARDO 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL
ZETTI DENIS JOEY 2009 GUERINO VANOLI BASKET SRL
SEGHIZZI MARCO 2009 PALLACANESTRO CREMA
FEDELI PIETRO 2009 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD
TEDESCO EDOARDO 2009 AYERS ROCK BK GALLARATE ASD
GANDINI MARCO 2009 PALLACANESTRO VARESE SPA
ALABISO RICCARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
AVVINTI EDOARDO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
BONINA ALESSANDRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
PEZZONI PIETRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
VANONI GIACOMO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
VALLI ALESSANDRO 2009 ROBUR ET FIDES POL. DIL. VARESE
FACCHINI DAVIDE 2009 AD PALLACANESTRO GARDONESE
INSELVINI LUCA 2009 ASD RODENGO SAIANO BASKET
APOLLONIO LUCA 2009 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
VIOLINI ANDREA 2009 PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
COSTA FEDERICO 2009 ASD HERE YOU CAN
BIROLI RICCARDO 2009 ASD JUNIOR BASKET VIGEVANO
PICCOLINI RICCARDO 2009 ASD JUNIOR BASKET VIGEVANO
MARTINALLI CLAUDIO 2009 ASD MORBEGNO 70
ORARIO: 19.30 - 21.00
CASTELLI LORENZO 2009 BASKET LECCO
CASTAGNA ALESSANDRO 2009 NUOVA PALL. OLGINATE
ROTA EMANUELE 2009 B3 BASKET
CIUFFREDA PASQUALE 2009 ASD F. LUSSANA
FINAZZI ALESSANDRO 2009 ASD F. LUSSANA
IMBORNONE MATTEO 2009 ASD F. LUSSANA
LUCIANO GILBERTO 2009 ASD F. LUSSANA
MIGLIOLI MARIO 2009 BASKET OSIO SOTTO ASD
BONSIGNORE STEFANO 2009 ASD CISERANO BASKET
CAPELLINI MATTEO 2009 A.DIL.POL. CALUSCHESE BASKET
ENAKUNU KEVIN 2009 A.DIL.POL. CALUSCHESE BASKET
CORTIANA TOMMASO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL
NASKA ALESIO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL
COLOMBO GIARDINELLI MATTEO 2009 BLU BASKET TREVIGLIO SDRL
RIZZOLI MANUEL 2009 SCANZOROSCIATE BASKET V.
CASTOLDI FILIPPO 2009 PALLACANESTRO CANTU’
MOSCATELLI MICHELE 2009 PALLACANESTRO CANTU’
POZZI CHRISTIAN 2009 PALLACANESTRO CANTU’
SIRONI FEDERICO 2009 PALLACANESTRO CANTU’
FORTIS FILIPPO 2009 U.S. DIL. INDIPENDENTE
MAMMONE ANDREA G. 2009 ASD VIRTUS CERMENATE
BARELLI LORENZO 2009 POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD
FERRARESI GIOVANNI 2009 ROBUR ET FIDES ASD SOMAGLIA
GRANA MATTIA 2009 ROBUR ET FIDES ASD SOMAGLIA
STAFF C.R.L.
PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO
DIRIGENTE FIP C.R.L. GUFFANTI ENRICO PIETRO
REFERENTE TECNICO TERRITORIALE VITALI LUCA
SENIOR ASSISTANT R.T.T. RE GIANPAOLO GEROLAMO
COORDINATORE TECNICO CIUFFO ENRICO
RESPONSABILE PREPARATORI FISICI MOLINA ANDREA
FISIOTERAPISTA CERIANI GABRIELE
RTP BERGAMO MAFFIOLETTI PAOLO
RTP BRESCIA ROSSI PIETRO
RTP COMO COSTACURTA MATTIA
RTP CREMONA COCCOLI PAOLO
RTP LECCO/SONDRIO TARABINI GIACOMO
RTP LODI MALARAGGIA ANGELO MARIA
RTP MANTOVA TRAZZI STEFANO
RTP MILANO SEMOVENTA MATTEO
RTP MONZA BRIANZA GANDINI PAOLO
RTP PAVIA MARCONE MATTIA
RTP VARESE BESIO GIULIO
ASSISTENTE CORNAGHI MARCO
ASSISTENTE MERCANTE EMANUEL