Pallacanestro lariana: la Fip Lombardia ha pubblicato le classifiche di Prima Divisione 2022/23.

Pallacanestro lariana: solo sei rappresentanti comasche si sono salvate, otto retrocedono

Più che dimezzato il plotoncino di rappresentanti della pallacanestro lariana nel campionato di basket Prima Divisione. Questo si legge dalle classifiche finali della stagione2022/23 appena conclusa e pubblicate dal comitato Fip Lombardia. Delle 14 squadre nostrane che hanno partecipato alla stagione regolare nel girone F solo sei si sono garantite la permanenza in categoria, nessuna è riuscita a salire sul campo in Promozione e ben otto sono retrocesse in Seconda Divisione. Un verdetto amaro dovuto all'ampio rinnovamento dei campionati che ha provocato una ridistribuzione delle squadre nelle varie categorie.

La migliore tra le squadre lariane è stata la Pol Comense che ha chiuso al settimo posto assoluto sul ben 149 partecipanti in Lombardia, però prima delle non promosse in Promozione. Salve anche Mariano al 13 ° posto Albavilla, Cucciago, Guanzate e Socco. Tutte le altre come detto hanno dovuto incassare l'amara retrocessione in Seconda Divisione: dal Cabaite a Leopandrillo, Antoniana, Alebbio, Mariano Rosso, Ponte Lambro, Senna e per finire con il Menaggio.

La classifica finale delle squadre lariane di Prima Divisione 2022/23

7° posto assoluto Pol Comense 1° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

13° posto Mariano Bianco 2° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

31° posto Albavilla 3° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

40° posto Cucciago Bulls 4° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

49° posto OSG Guanzate 5° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

57° posto Socco Fino 2° Girone F ammessa Prima Divisione 2023/24

70° posto Pall. Cabiate 6° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

82° posto Leopandrillo Cantù 8° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

96° posto Antoniana Como 9° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

106° posto Alebbio Como 10° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

116° posto Mariano Rosso 11° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

128° posto Olimpia Ponte Lambro 12° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

136° posto Pol Senna 13° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24

145° posto Pol Menaggio 14° Girone F retrocessa in Seconda Divisione 2023/24