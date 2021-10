Pallacanestro lariana sono dieci le squadre lariane iscritte al campionato 2021/22

Novità dal Basket minors

Novità importante per la pallacnestro lariana che ora consoce la composizione dei gironi del campionato di Promozione maschile 2021722. In attesa di conoscere anche i calendari ufficiali della stagione le dieci squadre comasche sono state divise su due gironi. Nel girone Como1 solo Sant'Ambrogio Milano e Playground Team Cermenate con altre sei formazioni di Monza/Brianza. nel girone Como 2 interamente nostreno le altre 8 squadre lariane: Gigante Inverigo, GS Villaguardia, Alebbio Como, Kaire Sport Lurate Caccivio,Anroniana Como, Albavilla, Cucciago Bulls e Pol. Senna. Questi tutti i 16 gironi della Promizione lombarda 2021/22.

Girone: COMO 1

051690 A.D. 5 FUORI PALL. GIUSSANO - GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

034343 POL. VERANESE - VERANO BRIANZA (MONZA BRIANZA)

054943 POB Binzago 2017 - CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

016362 G.S.BASKET SOVICO - SOVICO (MONZA BRIANZA)

050891 Basket Cesano Seveso - CESANO MADERNO (MONZA BRIANZA)

038580 POL. BESANESE - BESANA IN BRIANZA (MONZA BRIANZA)

051378 PLAYGROUND TEAM - CERMENATE (COMO)

Girone: COMO 2

050597 IL GIGANTE INVERIGO - INVERIGO (COMO)

006582 Alebbio 1954 - COMO (COMO)

051569 BASKET ANTONIANA - COMO (COMO)

001604 Pallacanestro Albavilla - ALBAVILLA (COMO)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

055540 KAIRE SPORT LURATE CACCIVIO - LURATE CACCIVIO (COMO)

010610 POLISPORTIVASENNA - SENNA COMASCO (COMO)

054978 ASD BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)

Girone: BERGAMO 1

052447 ORATORIO S.GIUSEPPE - DALMINE (BERGAMO)

054740 Aurora pall. Trescore 1962 - TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)

035346 SCANZOROSCIATE BK VIRTUS - SCANZOROSCIATE (BERGAMO)

054619 BASKET PEDRENGO - PEDRENGO (BERGAMO)

050774 PALL. PALOSCO - PALOSCO (BERGAMO)

036472 Boça Basket '89 - BERGAMO (BERGAMO)

038595 AZZANESE BASKET - AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)

003146 EXCELSIOR BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)

Girone: BERGAMO 2

018030 TREVIOLO BASKET - TREVIOLO (BERGAMO)

050371 PALAVAL BASKET 2004 - PALADINA (BERGAMO)

008746 U.S.S.PELLEGRINO VB.BASKET - SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)

003762 ALMENNO Bergamo Trasmissioni - ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)

050613 POL. LIERNA - LIERNA (LECCO)

052772 MAD BASKET VALTEXAS - BERGAMO (BERGAMO)

055172 GRUPPO SPORTIVO DUE VI - GALBIATE (LECCO)

054080 BREMBO BASKET MOZZO 2013 - MOZZO (BERGAMO)

Girone: BERGAMO 3

003848 A.IL MOMENTO - RIVOLTA D'ADDA (CREMONA)

044456 PALL. MAFALDA - SPIRANO (BERGAMO)

054894 BASKET SCHOOL OFFANENGO - OFFANENGO (CREMONA)

052133 A.S. DIL. ABC BK CREMA 010 - CREMA (CREMONA)

002869 SOC.POL.1964 EXCELSIOR VAIANO - VAIANO CREMASCO (CREMONA)

051288 VIRTUS ARZAGO - ARZAGO D'ADDA (BERGAMO)

050599 A. DIL. PALL. AURORA 1966 - TREZZO SULL'ADDA (MILANO)

000847 VISCONTI BRIGNANO - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

Girone: BERGAMO 4

033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

007064 BRESCIA BK RONCADELLE - RONCADELLE (BRESCIA)

054252 BASKET SAN ZENO - SAN ZENO NAVIGLIO (BRESCIA)

008759 PROMOBASKET VIRTUS - PONCARALE (BRESCIA)

050665 C.B. ALTO SEBINO - COSTA VOLPINO (BERGAMO)

044416 PNB18 Pall. Nave Bovezzo - NAVE (BRESCIA)

052642 NEW BASKET PISOGNE - PISOGNE (BRESCIA)

054915 RODENGO SAIANO BASKET - RODENGO SAIANO (BRESCIA)

Girone: BRESCIA 1

044391 Amico Basket Carpenedolo - CARPENEDOLO (BRESCIA)

007716 BASKET COCCAGLIO 1982 - COCCAGLIO (BRESCIA)

050972 VIRTUS DESENZANO BK - DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)

008767 Basket Più Rezzato - REZZATO (BRESCIA)

005395 VESPA BASKET - CASTELCOVATI (BRESCIA)

001946 VEROLESE BASKET - VEROLANUOVA (BRESCIA)

054705 PALLACANESTRO ROVATO - ROVATO (BRESCIA)

Girone: BRESCIA 2

047847 CREMONESE BASKET - CREMONA (CREMONA)

055658 TANTA ROBBA ACADEMY - CREMONA (CREMONA)

050402 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 - FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)

052832 JOKOSPORT IZANO - IZANO (CREMONA)

050782 LIONS DEL CHIESE - ASOLA (MANTOVA)

054666 CENTRO MINIB. ABC V. MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

051001 SORESINESE BASKET 06 - SORESINA (CREMONA)

Girone: VARESE 1

025634 FCM LONATE CEPPINO - LONATE CEPPINO (VARESE)

015889 BASKET CARONNO - CARONNO PERTUSELLA (VARESE)

000883 ANTONIANO BUSTO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

020662 PALL. PREGNANA - PREGNANA MILANESE (MILANO)

002639 POL. LIBERTAS VANZAGO - VANZAGO (MILANO)

052964 PALL. ROOSTERS PARABIAGO - PARABIAGO (MILANO)

000459 CESTISTICA BORSANESE - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

001960 POL AIROLDI PALL - ORIGGIO (VARESE)

Girone: VARESE 2

054475 BASKET VERBANO 1984 - LUINO (VARESE)

042061 A.S.D. LIMAX CLIVIO - CLIVIO (VARESE)

010640 PALL. CUORICINO CARDANO - CARDANO AL CAMPO (VARESE)

025666 POL.D.BASKET BALL CLUB 7 LAGHI - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

039055 AYERS ROCK BGALLARATE - GALLARATE (VARESE)

035333 GIOVANI ATLETI BASKET - SAMARATE (VARESE)

054730 BASKET BOSTO 2016 - VARESE (VARESE)

050789 A.S.D. POL. EDUCATIVA GASCH - GAZZADA SCHIANNO (VARESE)

Girone: MONZA BRIANZA 1

000525 CASATI ARCORE - ARCORE (MONZA BRIANZA)

051358 ASTEL TELLINA - TEGLIO (SONDRIO)

054457 SANFRU BASKET - MONZA (MONZA BRIANZA)

052808 PALL. S.GERARDO MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)

050311 LESMO 2004 - LESMO (MONZA BRIANZA)

038550 CAMPETTO SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)

003818 EUREKA MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)

Girone: MONZA BRIANZA 2

012801 ACLI TRECELLA - POZZUOLO MARTESANA (MILANO)

007057 U.S. BURAGHESE - BURAGO DI MOLGORA (MONZA BRIANZA)

051816 PALL. CARUGATE - CARUGATE (MILANO)

051582 Oratorio DonBosco Carugate - CARUGATE (MILANO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

051373 INZAGO BASKET - INZAGO (MILANO)

000840 STARCH ORNAGO - ORNAGO (MONZA BRIANZA)

Girone: MILANO 1

051567 VISMARA MILANO - MILANO (MILANO)

054443 Cesano Boscone Basket - CESANO BOSCONE (MILANO)

046273 SETTIMO BASKET A.S.D. - SETTIMO MILANESE (MILANO)

052158 SAN CARLO SPORT - MILANO (MILANO)

000318 CANOTTIERI MILANO - MILANO (MILANO)

052457 ASD NEW BASKETBALL ARZAGA - MILANO (MILANO)

000814 PALL. RAG. S.PIO X - MILANO (MILANO)

007724 C R A C BIONICS - BUCCINASCO (MILANO)

Girone: MILANO 2

016365 ACLI BASKET BAREGGIO - BAREGGIO (MILANO)

052423 VIRTUS CASTEGGIO - CASTEGGIO (PAVIA)

002736 BASKET PLAYERS - MARCALLO CON CASONE (MILANO)

036451 ELEGY LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

036127 VIRTUS ORATORIO CORNAREDO - CORNAREDO (MILANO)

052716 PALL. MAGENTA - MAGENTA (MILANO)

038532 JUNIOR BASKET - VIGEVANO (PAVIA)

Girone: MILANO 3

050562 BASKET AJACCIO 1988 - MILANO (MILANO)

000457 P.O.S.A.L. SESTO - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

051641 PALL. BOLLATE GOSS - BOLLATE (MILANO)

044408 MAGIC UTAH - MILANO (MILANO)

014139 SAN BENEDETTO BASKET - MILANO (MILANO)

000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)

038912 BABY SANTOS - MILANO (MILANO)

051068 AD SCUOLA BASKET MURAT - MILANO (MILANO)

Girone: MILANO 4

052794 ACQUAMARINA SPORT&LIFE - SEGRATE (MILANO)

036131 BORGHEBASKET 91 - BORGHETTO LODIGIANO (LODI)

054938 BASKET TEAM PAULLO 2.0 - PAULLO (MILANO)

002082 PALL. MELEGNANO - MELEGNANO (MILANO)

100341 ROBUR ET FIDES ASD - SOMAGLIA (LODI)

002617 VIRTUS BINASCO - BINASCO (MILANO)

045056 P.G. FRASSATI BK E V. - CASTIGLIONE D'ADDA (LODI)

006220 U.C.C. SRL - CASALPUSTERLENGO (LODI)