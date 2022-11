Pallacanestro lariana stasera la Professional Link Cermenate sfida Pescate in Coppa Lombardia

Pallacanestro lariana si sono aperti i 32esimi di finale della competizione regionale.

Pallacanestro lariana gara secca che vale il pass per i 16esimi, il 7 dicembre in campo anche Cabiate contro Pallacanestro Milano

Ha preso il via la Coppa Lombardia 2022/23, la competizione di basket riservata a squadre di serie C Gold, Silver e serie D e che quest'anno vede al via solo due formazioni della pallacanestro lariana. Si tratta di Professional Link Cermenate e Pallacanestro Cabiate che sono state inserite nel tabellone giallo. Sono quattro i tabelloni con 16 squadre ciascuno per un totale di 64 che poi si affronteranno i partite di sola andata fino alle final four che metteranno in palio questa edizione della Coppa Lombardia. Questa sera scende in campo per i 32esimi di finale in gara secca la Virtus Cermenate che renderà visita al Pescate formazione di serie D sul campo di Malgrate alle ore 21.15 (arbitri Arrigoni e Rossi). In palio il pass per i sedicesimi di finale per la squadra di coach Gilberto Spinelli che sta vivendo un buon momento nel campionato di C Gold sulla scia di tre vittorie di fila. Pescate invece è terzo in classifica nel girone Rosso di serie D dove ha appena battuto la quotata Biassono. L'altra formazione nostrana che partecipa alla Coppa Lombardia è la Pallacanestro Cabiate di serie D che debutterà nei trentaduesimi di finale il 7 dicembre quando in casa ospiterà la Pallacanestro Milano che gioca nel girone A della serie C Gold lombarda.

le gare dei 32esimi di finale del tabellone giallo

Già giocata Cassina-Varedo 82-88

Oggi 23 novembre Pescate-Cermenate

28 novembre Cavenago-Lissone

30 novembre Carate Brianza-Busnago

7 dicembre Sondrio-Villasanta

7 dicembre Cabiate-Pallacanestro Milano

14 dicembre Civatese-Social Osa Milano

14 dicembre Rovagnate-Morbegno