Pallacanestro lariana: stasera torna in campo Appiano e prima uscita del Gorla Cantù a Olginate

Continua la serie di amichevoli pre stagionali per le squadre della Pallacanestro lariana. Molto attiva la Virtus Cermenate che dopo aver vinto la prima uscita con Le Bocce Erba si è ripetuta anche nel secondo test casalingo superando il Varedo per 79-51. Ricordiamo che nel fine settimana a Cermenate si gioca il 38° Trofeo Malacarne per squadre di serie C.

Questo il calendario del "Malacarne 2022"

Semifinali sabato 17 settembre

Ore 18.30 Marnatese-Libertas Cernusco, ore 21 Professional Link Virtus Cermenate-Bocconi Sport Milano. Domenica 18 settembre

Ore 16.30 Finale 3°/4° posto, ore 19 Finale 1°/2° posto.

Amichevoli in C Silver per Erba, Appaino e Cantù

Intanto scendendo in C Silver si segnala la bella vittoria casalinga del Le Bocce Erba che ha superato la pari categoria Mandello con un soddisfacente 89-66 mentre l'Indipendente Appiano Gentile ha pareggiato la sua seconda uscita casalinga contro il quotato Cerro Maggiore per 94-94. Stasera l'Appiano di coach Matteo Bonassi torna di nuovo in campo per rendere vista nel terzo test al Gorgonzola squadra che milita in C Gold. Sempre questa sera prima amichevole pre campionato anche per il Gorla Cantù di coach Mattia Costacurta che sarà di scena sul campo di Olginate dove alle ore 21 affronterà il Calolziocorte.