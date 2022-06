Pallacanestro lariana Stefano Scuratti dice stop: saluta Cermenate e il basket

Pallacanestro lariana è già tempo di mercato tra conferme e addii illustri.

Pallacanestro lariana coach Serafini rinnova con Cadorago, Rini nuova guida a Tavernerio al posto di Di Lorenzo che va a Villa Guardia

La pallacanestro lariana non ha ancora chiuso la stagione agonistica 2021/22 ma già regala i primi colpi e news di mercato per la prossima annata. Sul fronte allenatori si segnala la conferma di Angelo Serafini sulla panchina dell'Olimpia Cadorago che guiderà anche il prossimo anno nel campionato di serie D dopo la buona stagione appena conclusa a un passo dai playoff. Rimanendo in serie D maschile novità invece in casa Tavernerio dove è stato annunciato il nuovo coach che è Matteo Rini che prende il posto di Mattia Di Lorenzo che ha firmato per il Villa Guardia di Promozione maschile. Addio storici anche a Senna Comasco dove lascia dopo vent'anni di panchine tra Promozione e Prima Divisione il duo formato da Andrea Maggioni e Andrea Colombo.

Spostandoci sul fronte giocatori si riscontra l'addio al basket giocato del lungo brianzolo Stefano Scuratti colonna nelle ultime quattro stagioni della Virtus Cermenate in C Gold con cui ha giocato oltre 100 partite. Un problema al ginocchio lo ha costretto però a dire stop. Questo il messaggio via social di "Scuro" alla sua Virtus Cermenate: "Non posso che spendere belle parole per Cermenate perché ho giocato qui per 4 anni e mi sono sempre trovato benissimo. Il gruppo per me è stato più una famiglia che una squadra di pallacanestro. Ci tengo davvero a ringraziare tutti, sarete sempre nel mio cuore!"

In campo femminile invece una notizia lieta arriva dalla serie A2 dove la lunga di Binago Valentina Gatti ha rinnovato con Castelnuovo Scrivia dove ha firmato per giocare la sua terza stagione consecutiva.