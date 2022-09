Pallacanestro lariana: a Villa Guardia è in programma una due giorni di quadrangolari e partite.

Pallacanestro lariana: tutto pronto per il Torneo GSV di Promozione maschile dell'1-2 ottobre

Sta per avvicinarsi il via della stagione agonistica 2022/23 e anche la pallacanestro lariana scalda i motori. Anche le nostre squadre di Promozione stanno continuando la preparazione in vista del debutto in campionato e a questo proposito il GS Villa Guardia ha organizzato un interessante torneo per il weekend dell'1-2 ottobre. In campo quattro squadre lariane inserite nel girone G regionale: sabato 1 ottobre le due semifinali alle ore 19 Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio, alle ore 21 la seconda semifinale Tavernerio-Antoniana Como. Domenica le due finali alle ore 19 finale 3°-4° posto e alle 21 finale 1°-2° posto.

Da segnalare che sempre nel weekend dell'1-2 ottobre a Villa Guardia si giocherà un Torneo GSV riservato alla categoria Under19 maschile. Sabato 1 le semifinali ore 15 Arcisate-Legnano Knights e a seguire ore 17 Villa Guardia-Uboldo. Domenica 2 le finali a partire dalle ore 19. Inoltre durante la kermesse nella giornata di sabato 1 alle ore 17 la squadra Under19 femminile del Villa Guarda giocherà un'amichevole contro il Basket Lainate.