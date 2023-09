Pallacanestro lariana: tutto pronto per il via degli Open days minibasket della Virtus

Tra le tante attività di inizio stagione proposte nel vasto movimento della pallacanestro lariana si segnala una serie di open days minibasket organizzata dalla Virtus Cermenate e rivolta ai bambini e bambine nati/e dal 2012 al 2017. Un ciclo di appuntamenti che si svolgeranno per tre sabati mattina consecutivi a partire dal 16 settembre presso la palestra Renato Malacarne di Cermenate dalle ore 11 alle 13.

L'iniziativa denominata "Minibasket Days" si aggiunge agli allenamenti settimanali già prefissati, durante il quale gli allenatori Virtus organizzeranno tornei, giochi e attività per i piccoli cestisti divisi per annate. Un invito per chi vuole provare per la prima volta a giocare con la palla a spicchi.

Gli appuntamenti di settembre con gli open days

Sabato 16 settembre: anni 2012 e 2013

Sabato 23 settembre: anni 2014 e 2015

Sabato 30 settembre: anni 2016 e 2017

Programma della giornata tipo:

Dalle 11 alle 13 i ragazzi verranno divisi in squadre e si sfideranno in tornei 3x3;

Dalle 11.30 alle 12.30 si terranno le riunioni con i genitori;

Alle 11.30 presentazione stagione per i minicestisti 2012;

Alle 12 presentazione stagione per i minicestisti 2013.

Senza dimenticare che per tutto il mese di settembre la Virtus Cermenate apre le porte sempre ogni sabato mattina dalle 9.45 alle 11 i bambini del 2018, 2019 e 2020 che volessero provare a partecipare agli allenamenti allenamenti di avviamento all'attività sportiva dei gruppi gialloblù.