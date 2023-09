Pallacanestro lariana, ultima ora: ufficiale la Kaire Sport è ripescata in Divisione Regionale 2

Pallacanestro lariana: festa a Lurate Caccivio dove è arrivata una bella notizia dalla federazione

Da speranza estiva a realtà

Tra le società della pallacanestro che hanno da poco aperto la nuova stagione 2023/24, chi l'ha aperta con il sorriso ancora più radioso è la Kaire Sport Lurate Caccivio. Già perché in questi giorni la società luratese ha ricevuto dalla Federazione l'ufficialità del ripescaggio in Divisione Regionale 2 (ex Promozione). Quella che era una speranza estiva ora è diventa una realtà ufficiale.

Ricordiamo che la passata stagione si era chiusa nel modo più beffardo per il team di Lurate che in regular season aveva conquistato un buon 6° posto ma che poi per una formula impietosa del campionato era uscito sconfitto nei playoff salvezza incassando una cocente retrocessione.

Una retrocessione che ormai è già archiviata perché il presente e il futuro prossimo della Kaire sono in Promozione o meglio in Divisione Regionale 2 per la gioia del confermatissimo coach Davide Corti: