Pallacanestro lariana un weekend di canestri, ricordi ed emozioni con il "1° Memorial Ciccio"

E' stato davvero un bel weekend di canestri, ricordi ed emozioni quello vissuto dalla pallacanestro lariana il 4-5 settembre in occasione del 1° Memorial Ciccio che è andato in scena presso il palazzetto dello sport di Casnate con Bernate sotto la regia della Pol. Comense 2015 per ricordare Antonio Ceruso indimenticato coach che ha scritto pagine importanti per il basket nostrano e del club nerostellato. Il programma ha visto disputarsi sul parquet che è stato un tempo teatro dei grandi trionfi della Pool Comense, un torneo giovanile Under17 femminile, categoria in cui con la Comense, coach Ceruso vinse uno scudetto. Il quadrangolare è stato vinto da Costa Masnaga che ha preceduto Usmate, Montecatini e le svizzere del Riva San Vitale.

All'esterno del palazzetto invece per due giorni è andato in scena un divertente torneo di 3×3 per la categoria Under 12 maschile e femminile. Nella serata di sabato 4 poi fari puntati sull'Old Star Game che ha visto tornare in campo ex-giocatrici allenate da coach Ciccio Ceruso e le "amiche di Ciccio", con in panchina lo staff storico della Comense, Aldo Corno, Gianluca Piccolo con i dirigenti storici Stefano Daverio e Carlo Colombo. Altro appuntamento clou è stato quello di domenica mattina quando si è svolto un incontro con gli amici “VIP" di Ciccio che hanno voluto raccontare storie, aneddoti e curiosità vissuti al fianco di coach Ceruso. Sono intervenuti Flavio Tranquillo la voce numero uno del basket italiano, telecronista NBA di Sky ed ex compagno di scuola di Ciccio, ma anche Raffaella Masciadri, ora rappresentante al CONI di tutti atleti italiani, attuale Team Director della nazionale di basket femminile, appena tornata dalle Olimpiadi di Tokyo nella veste di Team Italy Ambassador, il grande Aldo Corno, l’allenatore italiano più vincente di tutti gli sport, di cui Ciccio è stato vice per 4 stagioni e in collegamento dalla Slovenia, non è voluto mancare Andrea Trinchieri attuale coach del Bayern Monaco ed ex allenatore della Pall. Cantù grande amico di Ciccio Ceruso dai tempi del San Pio X.