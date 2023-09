Pallacanestro lariana, weekend di tornei: fari puntati sul 39° Trofeo Malacarne a Cermenate

Tempo di amichevoli e test pre season per molte squadre della pallacanestro lariana. E quello che arriva si annuncia come un weekend davvero interessante, ricco di tornei che sono stati aperti da un'amichevole derby a Cadoragoieri sera tra Comense e Appiano Gentile. Fari puntati poi da oggi, sabato 16 settembre 2023, a Cermenate dove va in scena il 39° Trofeo Renato Malacarne con la Virtus locale, i Cucciago Bulls, Cusano e Corsico. Contemporaneamente in campo anche Le Bocce Erba e Rovello Porro di fronte al Torneo di Seregno mentre a Binzago sarà di scena il GS Villa Guardia con la squadra locale, Garbagnate e San Rocco.

Il cartellone del Trofeo Malacarne 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali

Alle 18,30 Cucciago Bulls-Cusano Milanino

Alle 21 Virtus Cermenate-Basket Corsico

Domenica 17 settembre le finali

Alle 16.30 Finale 3°-4° posto

Alle19 Finale 1°-2° posto

A seguire tutte le premiazioni di squadra e individuali.

Il cartellone del Torneo di Seregno 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali

Alle 19 Rovello-Le Bocce Erba

Alle 21,15 Basket Seregno-Calolziocorte

Domenica 17 settembre le finali

Alle 19 Finale 3°-4° posto

Alle 21.30 Finale 1°-2° posto

Il cartellone del Torneo di Binzago 2023

Sabato 16 settembre le due semifinali

Alle 18,30 San Rocco-Binzago

Alle 21.30 Villa Guardia-Garbagnate

Domenica 17 settembre le finali

Alle 18 Finale 3°-4° posto

Alle 20.30 Finale 1°-2° posto